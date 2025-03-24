İzmir Barosu'ndan Gözaltı Tepkisi

(İZMİR) - İzmir Barosu, Baro'nun önceki dönem başkanı ve Türkiye Barolar Birliği İzmir delegesi Özkan Yücel'in gözaltına alındığını belirterek, "Avukatlara ve avukatlar üzerinden tüm topluma büyük bir korku dalgası yaratılmak istenmektedir. Meslektaşlarımızı ve protestolarda gözaltına alınan tüm yurttaşlarımızı derhal serbest bırakın" ifadesini kullandı.

İzmir Barosu önceki dönem başkanı Özkan Yücel, sabah saatlerinde gözaltına alındı. İzmir Baro Başkanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltındaki meslektaşlarımızı derhal serbest bırakın. Bugün sabah saatlerinde, İzmir Barosu önceki dönem başkanlarından ve bu dönem Türkiye Barolar Birliği İzmir Delegesi olan Av. Özkan Yücel ve Av. Göksel Akbaba, evlerinden gözaltına alınmıştır.

Hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşülmüş; hem günlerdir TEM ve Bozyaka Emniyet Amirliği'nde hukuksuz şekilde gözaltında tutulan hem de bugün gözaltına alınan meslektaşlarımız serbest bırakılana kadar adliye içindeki nöbetimizin sürdürüleceği belirtilmiştir.

Avukatlara ve avukatlar üzerinden tüm topluma büyük bir korku dalgası yaratılmak istenmektedir. Bu operasyonları yürütenler şunu iyi bilsinler: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, tüm basını ve meslektaşlarımızı, İzmir Adliyesi içerisindeki nöbetimize davet ediyoruz. Meslektaşlarımızı ve protestolarda gözaltına alınan tüm yurttaşlarımızı derhal serbest bırakın."