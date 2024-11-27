İzmir Başsavcılığı'ndan Kadına Şiddetle Mücadele Adımı

Güncel

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, aile içi şiddet olaylarında bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmesi, alınan kararların takibi ve kurumlar ile kamu görevlilerinin rolünün önemini vurgulayan, aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadeleyle görevli tüm paydaş birim ve kurumlara "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Gereğince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konulu bir yazı gönderildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kadınlara yönelik tekrarlayan şiddet olayları ile ilgili soruşturma dosyalarının tek tek incelendiği belirtildi.

İncelemenin ardından en az 4 en fazla 109 dosyada mağdur oldukları ve durumlarının titizlikle takip edilmesi gerektiği tespit edilen 208 kadın mağdur hakkındaki halen devam eden soruşturmaların hassasiyetinden dolayı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekilleri tarafından yürütülmesine karar verilerek, bundan sonraki soruşturmalar ile ilgili izlenecek yollar ve dikkat edilecek hususlar hakkında da yeni kararlar alındığı aktarıldı.

Yürütülen soruşturmalarda izlenecek yollarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ulusal ve uluslararası yargı kararlarından örneklerle kadın mağdurların mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla, aile içi şiddet olaylarında bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmesi, alınan kararların takibi ve kurumlar ile kamu görevlilerinin rolünün önemine vurgu yapılarak aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadeleyle görevli tüm paydaş birim ve kurumlara "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Gereğince Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konulu bir yazı gönderildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"6284 Sayılı Kanunda belirtilen amaç, kapsam ve temel ilkelere uygun olarak şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların ve aile bireylerinin soruşturma işlemlerinin etkin bir şekilde yapılmasının temini ve şiddet mağdurlarının soruşturma sürecinde örselenmesine engel olunması, şiddeti önlemede kurumlar arası koordinasyonun artırılması, alınacak tedbirler ve destek hizmetleri sayesinde yeniden şiddet olayının meydana gelmesini önlemek bakımından ilimizde aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarında görev alan paydaş birim ve kurumların dikkat etmesi gereken hususlara yer verildi."