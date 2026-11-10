İzmir\'de korkunç kaza! Trenin çarptığı 75 yaşındaki adam öldü

İzmir'de hemzemin geçitte meydana gelen tren kazası ölümle sonuçlandı. Karşıya geçmek isteyen 75 yaşındaki Hüseyin Tan, yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

HEMZEMİN GEÇİTTEN KARŞIYA GEÇMEK İSTEDİ

İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 75 yaşındaki Hüseyin Tan hemzemin geçitten karşıya geçmek istedi. Bu sırada Basmane- Tire seferini gerçekleştiren yolcu treni geçide yaklaştı. Hüseyin Tan'a hemzemin geçitte yolcu treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaşlı adam için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay, Bayındır ilçesindeki Yakacık Mahallesi hemzemin geçidinde yaşandı.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ YETERLİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, trenin çarptığı Hüseyin Tan'a müdahale etti. Ağır yaralanan 75 yaşındaki adamın kurtarılması için çalışma yapıldı. Ancak Hüseyin Tan, sağlık görevlilerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından yaşlı adamın cenazesiyle ilgili adli işlemler başlatıldı.