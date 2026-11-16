İzmir Bayındır'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' 2 yıldır öğrencilere yüzme öğretiyor - Son Dakika
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İzmir Bayındır'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' 2 yıldır öğrencilere yüzme öğretiyor

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İzmir Bayındır\'da \'Yüzme Bilmeyen Kalmasın\' 2 yıldır öğrencilere yüzme öğretiyor
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İzmir Bayındır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesiyle 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yüzme eğitimi veriliyor. İlçede 2 yıldır süren projenin dezavantajlı çocuklara sosyokültürel fayda sağladığı belirtiliyor, veliler devamını istiyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında öğrencilere yüzme eğitimi veriliyor.

Müdürlüğe bağlı yarı olimpik yüzme havuzunda uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, katılımcılar hem yüzme öğreniyor hem de su sporlarıyla ilgilenmenin keyfini yaşıyor.

Bayındır Dörteylül İlkokulu Müdürü Aykut Tekin, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin projeden yararlandığını söyledi.

Projenin ilçede 2 yıldır uygulandığını ifade eden Tekin, "Okulumuz dezavantajlı bir bölgede. Bu projenin çocukların sosyokültürel açısından çok faydalı olduğunu inanıyoruz." dedi.

Öğrenci velilerinden Esra Kavaklı ise projenin devam etmesini istedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Bayındır'da 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' 2 yıldır öğrencilere yüzme öğretiyor - Son Dakika
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