İzmir Bayraklı Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Destek Çağrısı Yaptı

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(İZMİR) - İzmir Bayraklı Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle yiyecek ve su bulmakta zorlanan sokak hayvanları için "Can dostlarımıza bir kap su" sloganıyla vatandaşlara destek çağrısı yapıldı. Periyodik olarak ilçenin çeşitli noktalarına mama ve su bırakan Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının susuz kalmaması için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Bayraklı Belediyesi, aşırı sıcaklar nedeniyle sokak hayvanlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla "Can dostlarımıza bir kap su" sloganıyla çalışma yürütüyor. İlçe genelindeki parklara ve sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara periyodik olarak su ve mama bırakılırken, katkı sağlamak isteyen vatandaşların uygun noktalara su kabı yerleştirmeleri çağrısında bulunuldu.

Önal: Can dostları unutmayalım

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizdeki sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Kısırlaştırmadan, rehabilitasyona kadar imkanlarımız dahilinde tedavi, aşı ve tüm bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileşmesi için vatandaşlarımızın da duyarlılığı oldukça önemli. Özellikle sıcak havalarda su bulmakta zorlanan can dostları unutmayalım, bir kap su ve mama ile destek olalım" ifadelerini kullandı.