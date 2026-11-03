İzmir Bayraklı'da aile içi şiddet ihbarında 54 bin 950 boş kapsül ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir Bayraklı'da aile içi şiddet ihbarında 54 bin 950 boş kapsül ele geçirildi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden ekipler, ikamette uyuşturucu doldurulmaya hazır 54 bin 950 boş kapsül ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Eşini darbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı, işlemleri sürüyor.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden ekipler, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 54 bin 950 boş kapsül ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi, şüpheliyi gözaltına aldı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi'nde aile içi şiddet ihbarı aldı.

İhbar üzerine ikamete giden ekipler, eşini darbettiği iddia edilen şüpheli S.E'yi (41) yakaladı.

İkamette arama yapan ekipler, uyuşturucu doldurulmaya hazır 54 bin 950 kapsül ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Bayraklı3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bayraklı'da aile içi şiddet ihbarında 54 bin 950 boş kapsül ele geçirildi - Son Dakika
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