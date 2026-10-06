İzmir Bayraklı'da belediye soruşturmasında eski başkan dahil 45 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Bayraklı'da belediye soruşturmasında eski başkan dahil 45 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayraklı Belediyesi'ne yönelik kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanı Serdal Sandal da bulunuyor.

İZMİR'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye başkanı Serdal Sandal'ın da olduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelİzmirKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bayraklı'da belediye soruşturmasında eski başkan dahil 45 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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