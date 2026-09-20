İzmir Bayraklı'da devrilen motosiklette Mahsun Taş yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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İzmir Bayraklı'da devrilen motosiklette Mahsun Taş yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı

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İzmir Bayraklı\'da devrilen motosiklette Mahsun Taş yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı
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İzmir Bayraklı'daki tünellerde saat 07.30 sıralarında motosikletin bariyerlere çarpması sonucu Mahsun Taş (19) yaşamını yitirdi, sürücü Bülent Özer (23) yaralandı. Yaralanan sürücü Özer İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen motosikletin sürücüsü Bülent Özer (23) yaralandı, arkasındaki Mahsun Taş (19) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bayraklı tünellerinde meydana geldi. Bülent Özer, kullandığı 35 BNU 075 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, bariyerlere çarparak devrildi. Motosikletin sürücü Özer ile arkasındaki Mahsun Taş, yola savruldu. Yoldan geçen araç sürücülerinin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Taş'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Bülent Özer ise ambulansla İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Şehir HastanesiTrafik KazalarıBülent Özer3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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