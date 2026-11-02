İzmir Bayraklı'da inşaat kazısında toprak kayması, 3 binadaki 14 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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İzmir Bayraklı'da inşaat kazısında toprak kayması, 3 binadaki 14 kişi tahliye edildi

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İzmir Bayraklı\'da inşaat kazısında toprak kayması, 3 binadaki 14 kişi tahliye edildi
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İzmir Bayraklı'da inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi; yakındaki 3 binada oturan 14 kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilenlerden bazıları akrabalarına, bazıları belediye sosyal tesisi ve otele yerleştirildi, bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3 binanın tahliye edildiği bölge, havadan görüntülendi.

Olay, Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'ta meydana geldi. İnşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması yaşandı. İhbar üzerine adrese Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini sağlayan ekiplerin incelemesi sonucu yakında bulunan ve 2'şer kattan oluşan 3 binada oturan 14 kişi, tedbir amacıyla tahliye edildi. Bu kişilerden bazıları akrabalarının evlerine giderken bazıları ise belediye sosyal tesisiyle otele yerleştirildi.

Bölge ise risk nedeniyle güvenlik şeridiyle kapatıldı. Lokal bir toprak kayması olduğu, tehlike nedeniyle tahliye edilen binaların temelinde herhangi bir kayma bulunmadığı, toprak kaymasına neden olan inşaat yapan firmanın istinat duvarı yapacağı, ardından yapılan kontroller sonrası vatandaşların yeniden evlerine yerleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, toprak kaymasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
İnşaatGüncelİzmirEmlakSon Dakika

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