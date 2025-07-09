İzmir Belediyesi'nde Yolsuzluk Soruşturması

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bilgisine başvurulan belediyenin Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Özçelik, "2022'de eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Serdar Deniz ve İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Aslanoğlu'yla birlikte toplantı yaptık. Bu kişiler, zemin iyileştirme imalatlarının pahalı olduğunu ve yükümlülüklerinde bulunmadığını belirterek, bu işlemi belediyenin yapmasını istediler." ifadesini kullandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, bilgi sahibi sıfatıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Ayşe Arzu Özçelik'in bilgisine başvuruldu.

Örnekköy Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümle ilgili işlerin İZBETON AŞ'ye verildiğini söyleyen Özçelik, bu şirketin de işi, harici kooperatiflere devrettiğini belirtti.

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı olarak tespit edilen eksiklikleri eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı'ya ilettiğini aktaran Özçelik, o dönem gerçekleştirdikleri kontrollerde Örnekköy Mahallesi 3. ve 4. etaplarda demir donatılarda eksik imalatlar olduğunu belirlediklerini anlattı.

Eksik imalat tespiti üzerine İZBETON AŞ'ye ilgili yere beton dökülmemesini söylediklerini aktaran Özçelik, "Bunu ısrarla şantiyede de söyledik. Fakat kooperatif ve İZBETON AŞ yetkilileri o tarihte bizim ısrarımıza rağmen beton için randevu aldıklarını ve dökeceklerini söylediler. Biz yine demir donatının tam usulüne uygun yapıldıktan sonra bu işin yapılmasını söylediysek de bize İZBETON AŞ tarafından beton döküleceği söylendi. Orada benim kontrol elemanlarım olmasına rağmen beton ile ilgili çalışma başladı. Bununla ilgili tutanak tuttuk, bunu da müfettişlere verdim. İnşaat mühürlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü de devreye girerek hatalı betonların diğer yapılarda da olabileceğini belirterek, karot örnekleri üzerinden yapılan test sonuçlarını da içeren raporun bir örneğini de bize gönderdiler." ifadelerini kullandı.

Özçelik, şunları kaydetti:

"2022'de eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Serdar Deniz ve İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Aslanoğlu'yla birlikte toplantı yaptık. Bu kişiler, zemin iyileştirme imalatlarının pahalı olduğunu ve yükümlülüklerinde bulunmadığını belirterek, bu işlemi belediyenin yapmasını istediler. İtirazımız ve zemin etüdüne göre yapılması gerekli bir imalat olduğunu belirtmemiz üzerine, zemin iyileştirme işleminin yapılmaması yönünde talepte bulundu. Biz kabul etmedik. Sonuçta zemin iyileştirme işlemi yapıldı. Ancak zemin etüdü işleminin maliyetini İZBETON AŞ'nin üstlenip üstlenmediğini bilmiyorum."

"Emekli ol, 2 yıl belediye şirketinin yönetiminde ol" teklifi

Özçelik, ifadesinin son bölümünde, müfettişlikte söylemediği bir hususu da emniyet ifadesine eklemek istediğini belirtti.

Demir donatılarda eksik imalatlar olan bölgelere dökülen betonlarla ilgili tutanağa işaret eden Özçelik, şu iddialarda bulundu:

"Karşıyaka Belediyesi tarafından Örnekköy 3. etap inşaatı mühürlendi. Bu hususun basına yansıması üzerine o tarihte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Barış Karcı makamına çağırdı. Yanına gittiğimde bana hitaben, Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'kendi isteğimle emekliye ayrılmamı istediğini, emekli olmam halinde de 2 yıl süre ile belediyeye bağlı iştirak şirketlerin birinde yönetim kadrosunda görev vereceğini' iletti. Bütün hayatım boyunca daire başkanı olarak görev yapamayacağımın bilincimde olduğumu, memuriyet içerisinde ne görev verilirse yapacağımı ancak emekli olmayacağımı kendisine ilettim."

Özçelik, tüm bu süreçlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının kapatıldığını, Tunç Soyer tarafından da daire başkanlığı ünvanının alındığını belirtti.

Bir süre mimar olarak görevine devam eden Ayşe Arzu Özçelik, 2024 yerel seçimlerinden sonra Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığının kurulmasıyla yeniden aynı göreve getirildi.