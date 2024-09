İzmir Belediyesi'nden 14 Bin Öğrenciye 35 Milyon Liralık Kırtasiye Desteği

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nün yaklaşık 14 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisi için sağladığı 35 milyon liralık kırtasiye desteği, hem velilerin hem de esnafın yüzünü güldürdü.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurduğu Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü, sosyal incelemesi yapılarak ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen yaklaşık 14 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisi için kırtasiye desteği başlattı.

Her öğrenci için 2 bin 500'er liranın yüklendiği İzmir Şehir Kart'ını alan veliler, her ilçede bulunan anlaşmalı kırtasiyelere giderek çocuklarının okul masraflarını karşıladı. Yaklaşık 35 milyon lirayı bulan kırtasiye desteği, sadece veliler ve öğrencilere değil, esnafa da can suyu oldu.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Kırtasiye desteğinin kapsamını aktaran Eğitim Destekleri Şube Müdürü Rahşan Polat, şu bilgileri verdi:

"Göreve geldiği ilk günlerde Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü'nü kuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay liderliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı, eğitimde fırsat eşitsizliği kavramını fırsat eşitliği eylemine dönüştürmek için yapıyoruz. Bu kapsamda 2024-2025 eğitim öğretim yılında sosyal incelemesi yapılmış ihtiyaç sahibi yaklaşık 14 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine kırtasiye desteği sağladık. Velilerin İzmir Şehir Kart'ına 2 bin 500'er lira yüklendi. 'https://bizvariz.izmir.bel.tr/' sitesinde anlaşmalı iş yerlerinin listesini görebilen veli ve öğrenciler, ilçelerinde bulunan kırtasiyelerden bakiyelerini kullanarak alışveriş yapabiliyor. Bu kartlar, İzmir için özel bir anlamı olan 9 Eylül tarihinde aktive edildi. Veliler, destekler için memnuniyetlerini ifade ediyor. Artan enflasyon koşullarında onlar için bir nefes olduklarını belirtiyorlar. Eğitimde kaybedilecek zaman ve kaybedilecek birey yoktur ilkesinden hareketle, anaokulundan yüksek lisans eğitimine kadar tüm öğrencilerimizin eğitimine destek olacak çalışmaları planlamaya devam edeceğiz."

İzmir Şehir Kart'ı ile anlaşmalı kırtasiyelere giderek çocukları için defter, kalem, okul çantası gibi kırtasiye malzemelerini alan veliler de destekten memnun kaldıklarını belirtti. Vatandaşlar düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

Gülşah Öztürk: "Destekten çok memnun kaldım. Bu bakiye ile liseye giden kızımın çantasını bile alabildim. Çocuklarıma kalem, sulu boya, çanta, suluk, silgi gibi akla gelebilecek pek çok kırtasiye malzemesini aldım. Üstüne para bile kaldı. Yaşam koşulları çok zor. Desteğin bu kadar olacağını hiç beklemiyordum, çok şaşırdım. Eğer bu malzemeleri alamasaydık şu an çocuklarımız mağdur olacaktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz."

İbrahim Enter: "İki çocuğum için karta 5 bin lira yüklendi. Daha az bekliyorduk ama daha iyi bir rakamla karşılaştık. Bu parayla gerekli tüm malzemelerimizi alabildik. Eksiklerimiz oldukça kalan bakiyemizden alışveriş yapmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Şu an işsizim ve bu destek çok iyi geldi. Her şey çok pahalı. Yetişemiyorduk. Bu destek, bizim için büyük olan bir problemi çözdü. Masrafların altından bu şekilde kalkabildik."

Derya Badem: "Vatandaşlar bu desteklerden dolayı çok memnun. Çocuklarının okul hayatlarında gerekli olan bütün kırtasiye ihtiyaçlarını alıyorlar. Esnaf olarak biz de bu destekten çok memnunuz. Bizim için de bir hareketlilik oldu. Ekonomi iyi değil. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılarken, biz de ürünlerimizi satabiliyoruz. Kartlara bakiye yüklenmeden önce yoğunluğumuz pek yoktu ama bakiyeler yüklenince işlerimiz daha fazla açıldı."