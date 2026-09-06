İzmir Beydağ'da ölü bulunan Şahin B'nin cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Beydağ'da ölü bulunan Şahin B'nin cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı

İzmir Beydağ\'da ölü bulunan Şahin B\'nin cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı
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İzmir'in Beydağ ilçesinde Şahin B'nin (38) otomobilinde tüfekle vurularak ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan amcasının oğlu Ali B. (36), Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çomaklar Mahallesi'nde önceki gün Şahin B'nin (38) otomobilinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili çalışma yürüten jandarma, şüphelinin Şahin B'nin amcasının oğlu Ali B. (36) olduğunu belirledi.

Ali B, Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Beydağ'da ölü bulunan Şahin B'nin cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Beydağ'da ölü bulunan Şahin B'nin cinayet şüphelisi kuzeni tutuklandı - Son Dakika
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