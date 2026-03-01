İzmir Adliyesi'nde Kapsamlı Bomba İmha Tatbikatı - Son Dakika
İzmir Adliyesi'nde Kapsamlı Bomba İmha Tatbikatı

01.03.2026 11:08
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde düzenlenen tatbikatta, şüpheli paketler etkisiz hale getirildi ve mahsur kalan personel güvenli bir şekilde kurtarıldı. Tatbikata itfaiye ekipleri, AFAD, UMKE ve emniyet birimleri katıldı.

(İZMİR) - İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde gerçekleştirilen geniş kapsamlı tatbikatta, şüpheli paketler etkisiz hale getirildi, mahsur kalan personel itfaiye ekipleri tarafından güvenle kurtarıldı. Tatbikata İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, UMKE ve emniyet birimleri katıldı.

İzmir Bölge Adliyesi'nde sabah saatlerinde bomba ihbarı ve kontrollü imha tatbikatı düzenlendi. Geniş kapsamlı tatbikat; İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekiplerinin katılımıyla yapıldı.

Tatbikat senaryosuna göre, bina içerisinde iki ayrı noktaya bırakılan şüpheli paketler üzerine ekipler harekete geçti. Hizmet binası çevresinde şüpheli şahıslar olduğu tespit edilirken, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli emniyet mensuplarınca bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Eş zamanlı olarak hizmet binasının güvenli ve hızlı şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı. Dış çemberde ve şüpheli paketlerin bulunduğu alanlarda gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra tüm binaya "Binayı Boşalt" kodu verildi ve sirenler çalmaya başladı. Anonsların ardından bina içerisinde bulunan personel ve vatandaşlar, görevlilerin yönlendirmesiyle kontrollü biçimde toplanma alanlarına tahliye edildi. Kat ve blok sorumluları koordineli şekilde hareket ederek binanın boşaltılmasını sağladı.

Geniş güvenlik önlemleri alındı

Senaryo gereği olay yerine kısa sürede ulaşan bomba imha ekipleri, şüpheli paketlerin bulunduğu alanlarda geniş güvenlik koridoru oluşturarak inceleme başlattı. Güney ana giriş kapısı önünde bırakılan paket çevresinde yaklaşık 100 metrelik güvenlik alanı oluşturulurken, bina içerisindeki diğer şüpheli pakete yönelik çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütüldü. Şüpheli paketlerden birinde kimyasal madde ihtimali değerlendirilmesi üzerine AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri bölgede ölçüm gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadı.

Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ölçümlerin ardından bina içerisinde mahsur kaldığı belirlenen personelin itfaiye ekipleri tarafından tahliyesine geçildi. Ekipler, üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdivenli araçla güvenli şekilde aşağı indirdi. UMKE ekipleri tarafından olay yerinde sahra sağlık alanı kurulurken, yaralı olduğu varsayılan kişilere ilk müdahale yapıldı. Emniyet birimleri ise çevrede güvenlik önlemlerini sürdürerek senaryo kapsamında şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

