İzmir Bornova'da depo ve kamyonette 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi

İzmir Bornova'da depo ve kamyonette 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bornova ilçesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekiplerinin bir depo ve kamyonette yaptığı aramada 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, tütün mamullerinin yasa dışı ticaretini yaparak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma yürüttü.
Bornova'da düzenlenen operasyon kapsamında bir depoda ve kamyonette yapılan aramada 17 milyon 712 bin dolu makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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