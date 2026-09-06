İzmir Bornova'da jandarma minibüste 2 milyon 600 bin bandrolsüz makaron ele geçirdi, 1 gözaltı
İzmir'in Bornova ilçesinde jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 690 bin TL olan makaronlara el konulurken, minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.
İZMİR'in Bornova ilçesinde jandarmanın durdurduğu minibüste 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir minibüsü durdurdu. Minibüste ekiplerin aramasında, 2 milyon 600 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 690 bin TL olduğu belirtilen makaronlara el konuldu. Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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