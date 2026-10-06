İzmir Bornova'da kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi

İzmir Bornova'da kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bornova ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bandrolsüz tütün satışı yapıldığı belirlenen iş yerinde 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Ç.Y'nin iş yerinde bandrolsüz tütün satışı yaptığını belirledi.
Adrese düzenlenen baskında bulunan 3 milyon 350 bin boş makarona el konuldu.
Ç.Y'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Ç.Y. tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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