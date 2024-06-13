İzmir Bornova'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 5 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 iş makinesiyle müdahale edildi.

Ekiplerin, yangının başlamasından 9 dakika sonra ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.