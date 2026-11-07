İzmir Buca'da 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Buca'da 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Buca ilçesinde Yaylacık Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta 98 kutu içinde 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
İzmir'in Buca ilçesinde araçta 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Yaylacık Mahallesi'nde bir aracı durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada, 98 kutu içerisinde 5 bin 149 sentetik ecza ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?