İzmir Buca'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 ekip sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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