İzmir Buca\'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

Bakan Özhaseki Kars'ta ziyaretlerde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ardahan'daki programının ardından Kars'a gelerek Cumhur İttifakı MHP Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Özhaseki, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan adayı Ötüken Senger tarafından karşılandı. Ziyaret sırasında Özhaseki, partililerle sohbet ederek vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.