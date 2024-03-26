İzmir Buca'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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İzmir Buca'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

İzmir Buca\'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, Mehmet Pala yönetimindeki bir otomobil, karşı şeride geçerek diğer otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Pala ile eşi Sevgi Pala hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

26.03.2024 14:31
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İzmir'in Buca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Pala (64) yönetimindeki 35 VK 471 plakalı otomobil, 29 Ekim Mahallesi'nde karşı şeride geçerek Meheddin B. (54) idaresindeki 35 HAE 29 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Pala ile eşi Sevgi Pala (62) kaza yerinde yaşamını yitirdi, araçlardaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Buca'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Buca'da Otomobil Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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