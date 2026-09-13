İzmir Büyükşehir Aliağa ve Seferihisar'da iki caddede yol yenilemeye başladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Aliağa ve Seferihisar'da iki caddede yol yenilemeye başladı

İzmir Büyükşehir Aliağa ve Seferihisar\'da iki caddede yol yenilemeye başladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa'daki Necmettin Giritlioğlu Caddesi ile Seferihisar'da Teos Antik Kenti'ne uzanan Teos Caddesi'nde yenileme çalışmalarına başladı. Ekipler Aliağa'da 2, Seferihisar'da 2,2 kilometrelik yolu yenileyerek ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki çalışmalarını çevre ilçelerdeki yol yatırımlarıyla sürdürüyor. Aliağa'da Necmettin Giritlioğlu Caddesi, Seferihisar'da ise Sığacık'tan Teos Antik Kenti'ne uzanan Teos Caddesi'nde yenileme çalışmaları başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol yatırımları ilçe ilçe devam ediyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda İZBETON ekipleri kent genelindeki asfalt çalışmalarını sürdürürken, Aliağa ve Seferihisar'da iki önemli caddede yenileme çalışması başlatıldı. Aliağa'da Siteler Mahallesi'ndeki konutlara ulaşım sağlayan ve ilçenin çevre yolu bağlantı güzergahlarından biri olan Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nde eskiyen yol sökülerek asfalt serimine geçildi. Ekipler, gidiş ve geliş yönlerinde ikişer şerit olmak üzere toplam 2 kilometrelik yolu yenileyecek.

SEFERİHİSAR'DA TEOS ANTİK KENTİ YOLUNUN KONFORU ARTIYOR

Seferihisar'ın turizm merkezi Sığacık Mahallesi'nden Teos Antik Kenti'ne uzanan Teos Caddesi'nde yenileme çalışması başlatıldı. Her yıl 70 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Teos Antik Kenti'ne ulaşımı sağlayan 2,2 kilometrelik yol yenileniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgeye ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Aliağa ve Seferihisar'da iki caddede yol yenilemeye başladı - Son Dakika

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