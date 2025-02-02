İzmir Büyükşehir Başkanı Tugay'dan TSK'dan İhraç Edilen Teğmenlere Destek

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen teğmenleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya davet ettiklerini hatırlatarak, "Yaşasın Türkiye, yaşasın İzmir. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'ne katıldı.

İlçe belediye başkanları ile festival alanında bulunanlara geleneksel Yörük poşusu hediye eden Başkan Tugay, engelli vatandaşlar ve muhtarlarla da bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Festivalde deve güreşleri kapsamında, Torbalı Belediye Başkanlığı kupası ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupa Töreni de yapıldı. Başkan Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kupası'nı kazanan deve sahiplerine kupalarını takdim etti.

"Bu gurur Türk milletinin"

Başkan Tugay, Hamsi Şenliği'nde yaşanan bir diyaloğu hatırlatarak, "Bir hanımefendi yaklaşıp bana 'Ordudan atılan teğmenleri belediyede işe alacakmışsın, doğru mu?' dedi. 'Evet' dedim. Bana 'Alnından öpebilir miyim?' dedi. Bu gurur bizim. Bu gurur Türk milletinin. Yaşasın Türkiye, yaşasın İzmir. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye konuştu.

"Ağabeylik ve babalık yapıyor"

Festivalde konuşan Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir de "Bizlere seçildiği günden bugüne ağabeylik yapan, babalık yapan, biz ne istiyorsak hep fazlasını veren, Torbalı'nın, İzmir'in Cemil Başkanı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.