İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Buca'da Koordinasyon Toplantısı Yaptı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Buca'da Koordinasyon Toplantısı Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca'da ilçenin sorunlarını çözmek için koordinasyon toplantısı düzenledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve bürokratlarla bir araya gelen Tugay, Aydoğdu Mahallesi'nin sorunlarını dinledi.

28.06.2024 15:14
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına Buca'da devam etti. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve bürokratlarla fikir alışverişinde bulunan Tugay, ardından Aydoğdu Mahallesi halkının sorun ve taleplerini dinledi.

Kent yönetiminde ortak akıl prensibiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerin sorunlarını yerinde ve doğru adımlarla kalıcı çözüme ulaştırabilmek için başlattığı koordinasyon toplantılarına Buca'da devam etti.

Buca Belediyesi Bağ Evi'nde düzenlenen toplantıya Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve Buca Belediyesi yöneticileri katıldı. Tugay, Buca'nın uzun süredir çözüm bekleyen sorunları, öncelikli projeleri hakkında Buca Belediye Başkanı Duman ve yöneticilerden bilgi aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yapımı devam eden projeleri hakkında bilgi veren Tugay, Buca'ya yapılacak yeni projeler için görüş alışverişinde bulundu.

Aydoğdu Mahallesi Muhtarlığı'nı ziyaret etti

Koordinasyon toplantısının ardından Tugay, Buca Aydoğdu Mahallesi Muhtarı Aslı Doğmaz'ı muhtarlık ofisinde ziyaret etti. Aydoğdu Muhtarı Doğmaz, mahallenin sosyal alan, park gibi ihtiyaçlarını iletti. Talepleri bürokratlarıyla birlikte değerlendirerek not alan Tugay, ardından sahada inceleme yaptı. Mahallede atıl kalan arazileri gezerek fotoğraf çeken Tugay, hizmet alanlarının mahallenin ihtiyacı doğrultusundaki sosyal alanlara dönüştürülebilmesi için çalışma başlatacaklarını bildirdi.

ESHOT hareket merkezi ziyareti

Başkan Tugay, Buca turunun son bölümünde ESHOT Genel Müdürlüğü'nün EVKA-1 Hareket Merkezi'ni ziyaret ederek hareket amiri ve şoförlerle sohbet etti. Tesis ve çevresinde inceleme yapan Başkan Tugay, ardından ESHOT personelinden işleyişle ilgili bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Buca'da Koordinasyon Toplantısı Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Buca'da Koordinasyon Toplantısı Yaptı - Son Dakika
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