İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası Seçimlerinde Oy Kullandı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası Seçimlerinde Oy Kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası'nın seçimlerinde oy kullandı. Üç listenin yarıştığı seçimde meslektaşlarıyla buluşan Başkan Tugay, herkese başarılar diledi.

29.04.2024 11:17  Güncelleme: 11:19
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası'nın seçimlerinde oy kullandı. Üç listenin yarıştığı seçimde meslektaşlarıyla buluşan Başkan Tugay, herkese başarılar diledi.

İzmir Tabip Odası'nın seçimleri, Namık Kemal Anadolu Lisesi'nde yapıldı. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı olan Başkan Tugay da seçimde oyunu kullandı. Başkan Tugay'a eşi Öznur Tugay ve İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak eşlik etti.

Demokratik Katılımcı Hekimler, İzmir Hekim Dayanışması ve İzmir Çağdaş Hekimler Grubu'nun yarıştığı seçimde 5 numaralı sandıkta oy kullanan Tugay, meslektaşlarına başarılar diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Tabip Odası Seçimlerinde Oy Kullandı - Son Dakika

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