İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal konut projelerini değerlendirdi

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 128'inci toplantısında seçim vaatleri arasında bulunan sosyal konut projesine değindi. İlçe belediye başkanları ile potansiyel alanları belirlemek için görüşmelere başladıklarını kaydeden Başkan Tugay, "Orta gelir grubuna hitap eden mütevazı konutlara ihtiyacımız var. Altyapısı, ulaşımı, sosyal donatı alanlarıyla nitelikli yaşam alanları yaratarak daha sağlıklı bir kentleşme planlıyoruz" dedi.

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'nun (İEKKK) 128'inci toplantısı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıda; İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İzmir Vakfı Danışmanı Gözde Çeviker Çınar, Create in İzmir: Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler Dijital Girişimcilik Merkezi, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer ise "İzmir Girişim Sermayesi Fonu" ile ilgili sunum yaptı. Başkan Tugay, bu fonun kurulumuyla ilgileneceğini ve takip edeceğini ifade etti. Başkan Tugay, "İyi yönetilirse, içimizdeki iyi yatırım fikirlerinden, girişimlerden şehre de ona ortak olan herkese de katkı sağlayacak şeyler çıkar. İzmir için doğru yapılandırılması ve yönetiminin profesyonel olması lazım. Üst düzey bir fon yöneticisi yönetime getirilirse herkes kazanır diye düşünüyorum" dedi.

"Nitelikli yaşam alanları yaratmalıyız"

Toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Banu Dayangaç ise İzmir'in kuzey bölgesinin planlama sürecine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Başkan Tugay, bu bölgedeki 5 bin hektarlık konut alanının planlanmasında dikkat edilecek noktaları sıraladı. Başkan Tugay, "Bu bölgede yeni yapılan organize sanayilerde, serbest bölgelerde çalışacak insanların aynı zamanda yerleşeceği, işe gidip gelmekte zorluk çekmeyeceği, mesafenin kısalacağı, diğer taraftan İzmir için öngördüğümüz çalışmaları yaptığımız yeni yerleşim birimleri oluşturalım istiyoruz. Ama bu bölgeler aynı zamanda altyapısı, ulaşımı, çevreye olan etkileriyle, su, enerji ihtiyaçlarıyla, sosyal donatılarıyla iyi planlanmış olsun. Sosyal konut niteliğinde olsun. Konut yapan herkes lüks konut yapmaya çalışıyor. Lüks konutlar yüksek maliyetli, dolayısıyla alım gücü olmayan insanlar için almak ya da kiralamak sorunlu hale geliyor. Biraz daha orta gelir grubuna hitap eden mütevazı konutlara ihtiyacımız var. Nitelikli yaşam alanları yaratarak daha sağlıklı bir kentleşme planlıyoruz" dedi.

"Kuzey aksta yeni yerleşim yerlerine ihtiyaç var"

İlçe belediyeleriyle koordineli şekilde çalıştıklarının altını çizen Başkan Tugay, "Amacımız İzmir'de pek çok yeni alt yerleşim birimi oluşturmak. İlçe belediye başkanı arkadaşlarımızla da sık sık konuşuyorum. İlçe sınırları içinde potansiyel alanları belirlemelerini istedim. Henüz çok erken dönemdeyiz ama bu bakış açısıyla İzmir'e yeni konutlar kazandırma konusunda çok istekliyiz. Kuzey aksta özellikle sanayi bölgelerinden kaynaklanan, onları besleyecek yeni yerleşim yerlerine ihtiyaç var. Yerleşim bölgesi olmaması gereken yüzde 90'lık alanı da koruyarak bir planlama yapmamız gerektiği düşüncesindeyiz" dedi.

Görüntü Dökümü