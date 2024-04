İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anıtkabir\'i ziyaret etti

Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberindeki ilçe belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cemil Tugay ile bazı İzmir ilçe belediye başkanlarının bulunduğu heyet, Atatürk'ün mozolesine geldi.

Tugay'ın mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, kurtuluşun ve kuruluşun şehri aziz İzmir'in halk iradesiyle seçilmiş temsilcileri olarak bugün manevi huzurunuzda bulunmanın derin heyecanı ve onurunu yaşıyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde hemşehrilerimizin teveccühü ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilerek 4,5 milyon İzmirliye hizmet etmenin sorumluluğunu üstlenmiş bulunuyorum ancak bu sorumluluğun sadece kanunlar karşısında ya da bize oy veren seçmenler huzurunda karşılık bulan bir hissiyat olmadığını belirtmek isterim. Bu sorumluluk, yoksul halk çocuklarının devletin en yüksek makamlarına ulaşabilmesinin önünü açan, Cumhuriyet'imizin bize sunduğu fırsat eşitliğine duyduğumuz minnetin omuzlarımızdaki ağırlığıdır aynı zamanda. Bu sorumluluk, demokrasi ve çağdaşlık yolunda önümüzü aydınlatan devrim ve ilkelerinize olan bağlılığımızdır.

Cumhuriyet'imizin kurucusu, Türk ulusunun ebedi önderi, saygıdeğer Genel Başkan'ımız, bugün huzurunuzda bir kez daha ant içeriz ki görevimizin başında olduğumuz her gün, her saat, her dakika sadece halkımızın, kentimizin ve ülkemizin çıkarlarını gözeteceğiz. Kişilere veya zümrelere değil toplumun genel yararına hizmet edeceğiz. Vicdanımızın sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Emanetiniz olan bu güzel vatanı ve demokrasiyi canımız pahasına koruyacağız. Sözümüzden dönmeyeceğiz, yolumuzdan tek bir adım bile geri gitmeyeceğiz. Aziz Ata'm, hatıranız önünde saygı ile eğiliyor, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve Cumhuriyet'in temellerine harç koyan tüm büyüklerimizi rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."