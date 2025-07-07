Texas'ta Sel Felaketi: 80 Ölü, 28'i Çocuk

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 28'i çocuk olmak üzere 80'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları hala sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü eyaleti ziyaret edeceğini açıkladı.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı hızla artıyor. Yetkililer, Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e yükseldiğini belirtti. Hayatını kaybedenlerin arasında 28 çocuk olduğu aktarıldı. Yetkililer, "Camp Mystic" adlı yaz kampından 11 kız çocuğu ve bir danışmanın hala kayıp olduğunu açıkladı. Austin'de basın toplantısı düzenleyen Texas Valisi Greg Abbott, eyalet genelinde şu ana kadar 41 kişinin kayıp olarak bildirildiğini söyledi.

"Daha fazla yağmur geliyor" uyarısı

Vali Abbott, önümüzdeki 24-48 saat içinde Texas'ın merkezinde daha fazla fırtına ve sağanak yağış beklendiğini ifade ederek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Merkez bölgesinde şu ana kadar 10 kişinin öldüğünü doğrulayan Abbott, özellikle düşük kotlu yerleşim alanlarında tahliyelerin devam ettiğini belirtti.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Texas Acil Durum Yönetimi Şefi W. Nim Kidd, arama-kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve bunun enkaz temizliğiyle birlikte ilerlediğini vurguladı. Kidd, "Arama çalışmaları durmadı. Özellikle kamp alanlarında umutla arıyoruz" dedi.

Trump: "Tanrı Texas'ı korusun"

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'nin Bedminster kasabasından Washington'a dönmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Muhtemelen cuma günü Texas'a gitmeyi umuyorum. Şu anda gitmek istemedim çünkü kurtarma çalışmalarının önüne geçmek istemem" dedi. Trump, "Tanrı bu kadar zorluk çeken tüm insanları korusun ve Tanrı Texas eyaletini korusun. İnanılmaz bir yer" ifadelerini kullandı.

FEMA tartışması: "Şu an görevlerinin başındalar"

Trump, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) hakkında bir gazetecinin yönelttiği "FEMA'yı kaldırma planı hala geçerli mi?" sorusuna, "FEMA hakkında sonra konuşabiliriz. Şu anda yoğun bir şekilde sahada çalışıyorlar" yanıtını verdi. Trump ayrıca, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Texas'ta olduğunu ve yönetimin eyalet yetkilileriyle "çok yakın" temas halinde olduğunu belirtti. - TEXAS