Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede - Son Dakika
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Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede

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Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
07.07.2025 10:05  Güncelleme: 10:55
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Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
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Gezi Parkı davası kapsamında yargılanan menajer Ayşe Barım, hakkında istenen 30 yıla kadar hapis cezasıyla Çağlayan Adliyesi'nde ilk kez hâkim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi adliye önünde çok sayıda ünlü isim Barım'a destek vermek için hazır bulundu.

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Barım, bugün ilk kez İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıyor.

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede

Duruşma öncesinde, Ayşe Barım'ın menajerliğini yaptığı ünlü oyuncular Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Birce Akalay, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Hakan Kurtaş, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi bir çok ünlü oyuncu Barım'a destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti.

Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede

Çağlayan Adliyesi, Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Hande Erçel, Ayşe Barım, Magazin, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • aragorn:
    HEP AYNI İSİMLER DESTEK VERMEYE GELMİŞLER, FARKLI KONULAR AMA AYNI OYUNCULAR ÇETE GİBİ OLMUŞ BUNLAR. UMARIM GEREKLİ CEZLARI ALIRLAR. BUGÜN GÖZYAŞI DÖKEN BU SÖZDE SANATÇILAR 3 GÜN SONRA UNUTUR GİDERLER. 16 3 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Gelmisken alin bu fetoculeri 8 4 Yanıtla
  • 220198:
    istanbul medya as den ayseye ayseden de takipci sayilari yuksek ksarlara pezolara geziye adam toplayin hirsizin propagandasini yapin :) 6 5 Yanıtla
  • Hakan1421:
    orada olmayan ünlüler de ceza almasını mı istiyorlar 3 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bir kac mahkeme sonra gitmezler 30 yilla yargilaniyorsa kiyneyli deliller var demekki gorecez ne oldigunu 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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