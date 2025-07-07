Bolu\'daki Otel Yangını Duruşması Başlıyor

78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı otel yangınına ilişkin 32 sanığın hakim karşısına çıkacağı duruşma salonu çevresinde ekipler kuş uçurtmuyor. Bir cadde ve 4 sokağın araç trafiğine kapatıldığı alana müşteki ve mağdurlar güvenlik kontrollerinden geçirilerek giriş yapmaya başladı.

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine, 133 kişinin ise yaralanmasına sebep olan yangına ilişkin açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek. Yoğun katılım beklenen duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonuna kurulan geçici mahkeme salonunda yapılacak. Güvenliğin sağlanması gayesiyle bin polisin görevlendirildiği bölgede dün saat 21.00'den itibaren, duruşmaların sona ereceği tarihe kadar Karadere Caddesi, Sadıklar Sokak, Kemençe Sokak, 4322. Sokak ve Dedeyanı Sokak taşıt trafiğine kapatılmıştı. 32 sanığın hakim karşısına çıkacağı duruşma salonu çevresinde ise ekipler adeta kuş uçurtmuyor. Duruşma saatinin yaklaşmasıyla bir cadde ve 4 sokağın araç trafiğine kapatıldığı alana müşteki ve mağdurlar güvenlik kontrollerinden geçirilerek giriş yapmaya başladı. - BOLU