Beyoğlu\'nda gece yarısı korku dolu anlar: Ünlü isim \'deprem oluyor sandık\' diyerek sitem etti

Beyoğlu’nda gece saatlerinde çöken 5 katlı metruk bina mahallede paniğe neden oldu. Binanın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan, büyük gürültüyle uyandıklarını anlattı.

GECE YARISI BÜYÜK GÜRÜLTÜ

Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı metruk bina, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Gürültü çevrede paniğe yol açarken, binanın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan da yaşadıkları korkuyu paylaştı.

“YATAĞIMIZDAN FIRLADIK”

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, “ Deprem oluyor zannederek yatağımızdan fırladık” diyerek o anları anlattı.