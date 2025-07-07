Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, kanser hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı. Erdoğan'ın hastanede ziyaret ettiği iddia edilen Bulut'un sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

"ALLAH'TAN UMUT KESİLMEZ"

Yiğit Bulut'un kanser hastalığıyla mücadele ettiğini aktaran kaynaklar, durumunun kritik olduğunu belirtip "Allah'tan umut kesilmez. İnşallah sağlığına kavuşur" yorumunda bulundu.

ERDOĞAN HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i hastanede ziyaret etmişti. Yiğit Bulut'un da aynı hastanede tedavi gördüğü iddia edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun eşlik ettiği Erdoğan'ın Yiğit Bulutu da aynı gün ziyaret ettiği öne sürüldü. Öte yandan Yiğit Bulut'un sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

YİĞİT BULUT KİMDİR?

Yiğit Bulut 1972 yılında Edirne'nin Keşan ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden ve ekonomi yorumcularından biri olarak tanınan Bulut, medya kariyerine televizyon ve yazılı basın alanında çeşitli görevlerle başladı.

Kanal 6, Kanal E, CNN Türk gibi kanallarda ekonomi yorumculuğu yaptı, Radikal, Vatan ve Referans gazetelerinde ekonomi ve maliye alanlarında köşe yazarlığı gerçekleştirdi. Ayrıca Parametre ve Finans Analiz programlarını hazırlayıp sundu.

Akademik alanda da Doğuş Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. Medya sektöründeki başarılarının ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atandı.