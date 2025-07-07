Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2022 yılında şehit düşen Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını bulmak için görevlendirilen 19 asker, bölgede yoğun şekilde bulunan metan gazına maruz kaldı. Yaşanan elim olayda şehit sayısı 8'e yükseldi. Türkiye'yi derinden sarsan bu gelişme, yürekleri dağladı. Kahreden haberin ardından sanat dünyasından da peş peşe taziye mesajları geldi. Birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla şehitlerimizi andı, ailelerine başsağlığı diledi.

GÜLBEN ERGEN

YASEMİN ŞEFKATLİ

SEFO

SABRİYE ŞENGÜL

MSB'den yapılan açıklamada, '6 Temmuz 2025 tarihinde, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 852 Rakımlı Tepe'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağarada icra edilen arama tarama faaliyetinde, metan gazından etkilenen üç kahraman silah arkadaşımız daha şehit olmuş, şehit olan personel sayısı sekize yükselmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, etkilenenlere de acil şifalar dileriz.' denildi.