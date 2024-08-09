İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Karşıyaka İskelesi\'nin Yenilenmesini Planlıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçelerde başlattığı koordinasyon toplantılarına Karşıyaka'da devam etti. Başkan Tugay, Karşıyaka İskelesi'nin yenilenmesinin gündemlerinde olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da onayının ardından iskeleyi yeniden yapmayı planladıklarını söyledi.

İzmir'in 30 ilçesinde başlatılan koordinasyon toplantıları, Karşıyaka ile devam etti. Karşıyaka Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya Başkan Tugay'ın yanı sıra Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, Genel Sekreter Yardımcıları Zeki Yıldırım, Çağatay Güç, Ertuğrul Tugay, Prof. Dr. Pınar Okyay, Şükran Nurlu, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu ve ilçe belediyesi bürokratları katıldı.

Karavan otoparkı için yer belirlenecek

Toplantıda Karşıyaka'nın sorunları, yürütülen projeler ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. İlçede karavanlar için park yeri ihtiyacına değinen Tugay, kent genelinde karavan otoparkı sayılarını artırdıklarını kaydetti. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve İnciraltı Terminali'nde karavan otoparkı oluşturduklarını belirten Tugay, Karşıyaka'da da yer belirleyeceklerini söyledi.

Karşıyaka İskelesi'nin yenilenmesi ile ilgili halktan gelen taleplere de değinen Başkan Tugay, "Bunun için Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile görüşeceğiz. Uzlaşı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan da gerekli onayı aldıktan sonra iskeleyi yeniden yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Ünsal ise destekleri dolayısıyla Tugay'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Karşıyaka'yı daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir, daha temiz, doğa ile iç içe bir kent haline getirmek için tüm personelimle özveriyle çalışıyoruz. Hem yeni projeler üretiyor hem de başkanlığınız döneminden devam eden projeleri sahiplenerek sürdürüyoruz. Hedeflerimize ulaşma yolunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri çok önemli. Ortak akılla yönetim anlayışı ile başlattığınız koordinasyon toplantılarının sağladığı fayda ve ulaştığı başarı ilk andan itibaren hissediliyor. Başkanı'mız Cemil Tugay'ın şahsında destek olan tüm bürokrat ve personele teşekkür ediyoruz."