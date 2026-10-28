İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, 29 Ekim'de kardeşliği ve adaleti vurguladı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, 29 Ekim'de kardeşliği ve adaleti vurguladı

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Tugay, ülkenin ikinci yüzyılının kardeşlik, adalet ve dayanışma yüzyılı olması gerektiğini gençlerin yeteneklerini gösterebildiği bir ülke için çalışılması gerektiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tugay, mesajında Türkiye'nin ikinci yüzyılının kardeşlik, adalet ve dayanışma yüzyılı olması gerektiğini belirtti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Tugay, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen görev, gençlerimizin yeteneklerini ortaya koyabildiği, hayallerini gerçekleştirebildiği ve ülkemizin geleceğine katkı sunduğu bir Türkiye için çalışmaktır. Farklılıklarımızı zenginliğimiz bilerek, ortak tarihimizden ve ortak değerlerimizden aldığımız güçle geleceğe birlikte yürüyeceğiz. Cumhuriyet'i kuranların dayanışmasını biz sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında yolumuzu birlikte açacağız. Türkiye Yüzyılı'nı kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın yüzyılı yapacağız."

Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet BayramıCemil TugayPolitika29 EkimGüncelSon Dakika

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