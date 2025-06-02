İzmir'de Grev Sonrası Çöp Temizliği

(İZMİR) - DİSK Genel-İş Sendikası ile toplu sözleşmede uzlaşmama sağlanamaması üzerine işçilerin greve çıkması nedeniyle Kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde vatandaşlarla biriken çöpleri toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Dün o temizlik yapıldıktan sonra gece rahat uyduk. Ben gece 03.00'te uyudum ama rahat uyudum. Bayrama giriyoruz. Her tarafın kötü olmasın kabul edemeyiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında toplu sözleşmenin imzalanamaması nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de altı aydır yürütülen toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grevde 5'inci güne girildi.

Grev, başta temizlik olmak üzere birçok hizmetin aksamasına neden olurken kentin farklı bölgelerinde çöp yığınları oluştu. Konak Belediyesi, dün sorumluluğunda bulunan Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon'da temizlik çalışması yapmak isterken, belediyeye ait çöp kamyonları ve temizlik ekipleri grevdeki işçiler tarafından engellenmişti. Ekiplerin engellenmesinin ardından ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, beraberinde birkaç çalışanla birlikte Kordon ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki çöpleri toplamaya başlamıştı, Tugay'a vatandaşlar ve ilçe belediye başkanlarından destek gelmişti.

Öte yandan Tugay, bugün SözcüTV'de katıldığı yayında konuya ilişkin açıklama yaptı. Çöp toplama eyleminin planlı olmadığını belirten Tugay, şunları söyledi:

"Dün ben bir çağrı yaptım. Ama vatandaşlarımızın çevresini temiz tutmasıyla ilgili bir çağrıda bulunmuştum. Dün tesadüfen Kordon'da bulunduğum sürede... Planlı bir şey değildi. Kokusuyla, görüntüsüyle, sağlık açısından çok kötü bir tablo olduğunu görünce birkaç arkadaşımızı çağırdım beraber toplayalım diye. Daha önce arkadaşlarımız toplamaya çalıştı ama sendikada bunlara engel oldu. Buna izin vermemek adına benim orada olmam değerliydi. İlçe belediye başkanlarımız, gönüllü halk, yüzlerce insan toplanınca biz işi büyüttük. Bütün Kordon'u ve Kıbrıs Şehitleri'ni temizledik. Dün o temizlik yapıldıktan sonra gece rahat uyduk. Ben gece 03.00'te uyudum ama rahat uyudum. Bayrama giriyoruz. Her tarafın kötü olmasın kabul edemeyiz. Ben özel bir organizasyon yapmayacağım ama vatandaşalrımızın bu konudaki duyarlılığı mutlaka devam edecek."