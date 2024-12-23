İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan AK Parti İddialarına Yanıt - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan AK Parti İddialarına Yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay\'dan AK Parti İddialarına Yanıt

Cemil Tugay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, Cumhuriyet Halk Partisi değerlerini son nefesine kadar savunacağını vurguladı.

23.12.2024 17:49  Güncelleme: 17:50
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin; "Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bazı haber sitelerinde yer alan AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tugay, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugüne kadar her türlü iftirayı attılar da bu kadar saçma sapanına ilk defa denk geldim. Böyle bir şeyi ortaya atanın da, akılları sıra algı yapmaya çalışanların da aklına şaşarım. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Cumhuriyet Halk Partimizin altı oku ışığı altında, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, adaleti, laikliği son nefesime kadar savunmaya devam edeceğim. Döneklik başkalarına, onurla mücadeleye devam etmek bize."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan AK Parti İddialarına Yanıt - Son Dakika

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