Cemil Tugay: Son Nefesimize Kadar Mücadele Edeceğiz

12.03.2026 09:30  Güncelleme: 09:52
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca'daki iftar yemeğinde, şehrin geleceği için kararlılıkla mücadele edeceklerinin sözünü vererek, vatandaşlarla bir araya geldi. Tugay, olumlu bir geleceğin mümkün olduğunu vurguladı ve esnaf ile vatandaşlara destek olma mesajları verdi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca'da düzenlenen iftar yemeğinde, "Çalışarak, iyilik düşünerek, birbirimize destek olarak her türlü zorluğu aşacağız" diyerek şehrin geleceği için mücadeleye devam edeceğinin sözünü verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ramazanın bereketini halkla paylaşmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programlarına katılarak, yurttaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay, son olarak Buca Belediyesi ve Forbes Esnaf Derneği'nin birlikte düzenlediği iftar yemeğine konuk oldu. Forbes Caddesi'nde düzenlenen iftar programına Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP Buca İlçe Başkanı ve  Forbes Esnaf Derneği Başkanı Suat Bulut,  siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, esnaf ve çok sayıda yurttaş eşlik etti. Başkan Tugay, yurttaşlar ve esnafla bol bol sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Gelecek için umutlu ve kararlıyız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, "Sizlerle birlikte olmak, maneviyatı paylaşmak benim için çok değerli. Sizin gülen yüzünüze, güveninize her zaman ihtiyacımız var. Buca'yı çok seviyorum, burada üniversite yıllarımı geçirdim. Ülkemiz iyi olacak, çünkü değerli insanlarımız var. Bizler çalışarak, birbirimize destek olarak her türlü zorluğu aşacağız. Söz veriyorum, bu şehirde, Buca'da ve ülkemizde daha iyi günler olacak. Son nefesimize kadar birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

Başkan Tugay'a teşekkür

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalıştıklarını belirterek, "Buca'da hiçbir hanenin yalnız hissetmemesini hedefliyoruz. Buca'nın sokaklarında yoğun bir mesai harcıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde başlattığımız büyük asfalt seferberliği için Başkan Cemil Tugay'a teşekkür ediyorum. Ayrıca, yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte asfalt plent tesisimizi açıyoruz. Kendi asfaltımızı üreterek, sokaklarımızı daha güçlü bir şekilde yenileyeceğiz" diye konuştu. Başkan Tugay, iftarın sonunda vatandaşlara baklava dağıttı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Güncel, İftar, Son Dakika

