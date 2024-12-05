İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Her Ne Aşamada Olursa Olsun, Çiftçimizin Yanında Olacağız"

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık programı kapsamında üreticilere meyve fidanı dağıttı. Belediye olarak üreticinin her zamanın yanında olacaklarını söyleyen Başkan Tugay,"Her ne aşamada olursa olsun, çiftçimizin yanında olacağız. Hiçbir zaman yaşadıkları hiçbir zorlukta onları yalnız bırakmayacağız. Belediyeye bu açıdan güvenmenizi, zorluk, sıkıntı yaşadığınız noktada da bizlere başvurmanızı bekliyoruz. Eğer aramızda bu yakınlık, güven oluşursa bizden beklediklerinizi bizim yaptığımızı göreceksiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık'taki koordinasyon toplantısının ardından çeşitli programlara katıldı. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'u makamında ziyaret eden Başkan Tugay, ilçenin devam eden projeleri ve yapılacaklar hakkında bilgi aldı. Projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Tugay, sonrasında yurttaşlar ve esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Kınık Cumhuriyet Meydanı'nın halkın görüşleri alınarak yeniden tasarlanması için; İzmir Planlama Ajansı (İZPA), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Kınık Belediyesi tarafından yapılan Vatandaş Tasarım Bilimi Uygulaması standını ziyaret eden Başkan Tugay, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Meydana kurulan stantta maket üzerinde gösterilen yeni meydan tasarımına ilişkin yurttaşların fikirlerinin alınmaya devam ettiği belirtildi. Tugay, sonrasında 2 bine yakın meyve fidanının dağıtım törenine katıldı.

"Tarım yapan yurttaşlarımızı destekleyeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi, Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda 2 bine yakın meyve fidanı dağıttı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu fidanların her biri bizim için umut. Tarım bütün dünya için, Türkiye, İzmir için çok değerli. Çok sağlıklı bir şekilde devam ediyor olması lazım. Çiftçilerimiz hayatlarını sürdürsünler, kazançları olsun diye ama ondan çok daha önemlisi ülkemizin ve kentimizin iyi ve doğru yapılan tarıma ihtiyacı var. Eskiden ekilenden biçilenden çok daha fazla gelir elde edilir, insanlar çok daha rahat şartlarda geçinirdi. Son yıllarda bir şeyler oldu, ekilen dikilen para etmez oldu. Üründen yeterli mahsul alınamaz oldu. Elde ettiğiniz de istediğiniz değerde alıcı bulamaz oldu. Bunun nedeni de tarım politikalarının ülkemizde plansız, desteksiz olması. Ne olursa olsun bu verimli topraklarda böylesine önemli birikimi olan vatandaşlarımızı küçük büyük demeden desteklemek istiyoruz. Özellikle aileden gelen topraklarla, geleneklerle tarım yapan yurttaşlarımızın zorluk yaşadıkları her aşamada yanlarında olmak istiyoruz" dedi.

"Çiftçileri asla mağdur etmediğimiz bir çalışma ortaya koyacağız"

Türkiye'de tarımın yanlış politikalar nedeniyle kötü durumda olduğunu belirten Başkan Tugay, "İzmir'in bir tarım modeli var, belediyenin desteklediği bir tarım modeli var. İzmir Modeli diye bilinen, tarımsal kalkınmaya belediye üzerinden verilen destek var. Bu İzmir'in geleneğidir, Türkiye'ye örnek olmuş bir çalışmadır. Biz o çalışmanın üzerine bir şeyler koyarak daha da geliştireceğiz. Bunun için kararlıyız. Her ne aşamada olursa olsun, çiftçimizin yanında olacağız. Hiçbir zaman yaşadıkları hiçbir zorlukta onları yalnız bırakmayacağız. Belediyeye bu açıdan güvenmenizi, zorluk, sıkıntı yaşadığınız noktada da bizlere başvurmanızı bekliyoruz. Eğer aramızda bu yakınlık, güven oluşursa bizden beklediklerinizi bizim yaptığımızı göreceksiniz. Sonrasında hep beraber şehrimizi tarım alanında asla aşağı düşürmeyen, çiftçileri asla mağdur etmediğimiz bir çalışma ortaya koyacağız" diye konuştu.

"Bize akıl, vicdan, çalışmak lazım"

Konuşmasında vatan sevgisine değinen Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birbirimize vatanımızı sevmeyi anlatmalıyız. Fedakarlık yapmak gerektiğinde yapmamız lazım. Bu fedakarlık yapma işini, kıt kanaat geçinen çiftçimizden, işçimizden, memurumuzdan beklemiyorum. Bu ülkenin zenginlerinin o fedakarlığı yapmasının zamanı geldi. Hep beraber çalışacağız, vatanımızı da milletimizi de severek, saygı duyarak bu ülkeyi tekrar ayağa kaldıracağız. Bu ülkenin umudu gençler, 'Türkiye'den umudumuz yok, yurt dışında yaşamak istiyoruz' diyorlar. Böylesine cennet bir vatanda eğer halk, insanlar, gençler böyle düşünüyorsa birileri bunun sorumlusu olmalı. Bu kadar zengin bir ülkeyi, bu kadar yoksullaştıran insanlar, sorumlu olduklarını fark etmeliler."

"Ne kadar kıymetli bir iş yapıldığını görüyoruz"

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur da "Büyükşehir Belediyesi daha önce de fidan dağıttı. Bu meyveleri çocuklar şu anda topluyor. Ne kadar kıymetli bir iş yapıldığını görüyoruz. Bu kıymetli çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osmaniye Mahallesi Muhtarı Gülşen Pınar ise "Yıllardır süre gelen fidan dağıtımına göstermiş olduğunuz ilgiden, üreticiye vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.