İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Her Ne Aşamada Olursa Olsun, Çiftçimizin Yanında Olacağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Her Ne Aşamada Olursa Olsun, Çiftçimizin Yanında Olacağız"

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık programı kapsamında üreticilere meyve fidanı dağıttı. Belediye olarak üreticinin her zamanın yanında olacaklarını söyleyen Başkan Tugay,"Her ne aşamada olursa olsun, çiftçimizin yanında olacağız. Hiçbir zaman yaşadıkları hiçbir zorlukta onları yalnız bırakmayacağız. Belediyeye bu açıdan güvenmenizi, zorluk, sıkıntı yaşadığınız noktada da bizlere başvurmanızı bekliyoruz. Eğer aramızda bu yakınlık, güven oluşursa bizden beklediklerinizi bizim yaptığımızı göreceksiniz" dedi.

05.12.2024 09:50  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık programı kapsamında üreticilere meyve fidanı dağıttı. Belediye olarak üreticinin her zamanın yanında olacaklarını söyleyen Başkan Tugay,"Her ne aşamada olursa olsun, çiftçimizin yanında olacağız. Hiçbir zaman yaşadıkları hiçbir zorlukta onları yalnız bırakmayacağız. Belediyeye bu açıdan güvenmenizi, zorluk, sıkıntı yaşadığınız noktada da bizlere başvurmanızı bekliyoruz. Eğer aramızda bu yakınlık, güven oluşursa bizden beklediklerinizi bizim yaptığımızı göreceksiniz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kınık'taki koordinasyon toplantısının ardından çeşitli programlara katıldı. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'u makamında ziyaret eden Başkan Tugay, ilçenin devam eden projeleri ve yapılacaklar hakkında bilgi aldı. Projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirten Tugay, sonrasında yurttaşlar ve esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Kınık Cumhuriyet Meydanı'nın halkın görüşleri alınarak yeniden tasarlanması için; İzmir Planlama Ajansı (İZPA), İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ve Kınık Belediyesi tarafından yapılan Vatandaş Tasarım Bilimi Uygulaması standını ziyaret eden Başkan Tugay, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Meydana kurulan stantta maket üzerinde gösterilen yeni meydan tasarımına ilişkin yurttaşların fikirlerinin alınmaya devam ettiği belirtildi. Tugay, sonrasında 2 bine yakın meyve fidanının dağıtım törenine katıldı.

"Tarım yapan yurttaşlarımızı destekleyeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi, Kınık Cumhuriyet Meydanı'nda 2 bine yakın meyve fidanı dağıttı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bu fidanların her biri bizim için umut. Tarım bütün dünya için, Türkiye, İzmir için çok değerli. Çok sağlıklı bir şekilde devam ediyor olması lazım. Çiftçilerimiz hayatlarını sürdürsünler, kazançları olsun diye ama ondan çok daha önemlisi ülkemizin ve kentimizin iyi ve doğru yapılan tarıma ihtiyacı var. Eskiden ekilenden biçilenden çok daha fazla gelir elde edilir, insanlar çok daha rahat şartlarda geçinirdi. Son yıllarda bir şeyler oldu, ekilen dikilen para etmez oldu. Üründen yeterli mahsul alınamaz oldu. Elde ettiğiniz de istediğiniz değerde alıcı bulamaz oldu. Bunun nedeni de tarım politikalarının ülkemizde plansız, desteksiz olması. Ne olursa olsun bu verimli topraklarda böylesine önemli birikimi olan vatandaşlarımızı küçük büyük demeden desteklemek istiyoruz. Özellikle aileden gelen topraklarla, geleneklerle tarım yapan yurttaşlarımızın zorluk yaşadıkları her aşamada yanlarında olmak istiyoruz" dedi.

"Çiftçileri asla mağdur etmediğimiz bir çalışma ortaya koyacağız"

Türkiye'de tarımın yanlış politikalar nedeniyle kötü durumda olduğunu belirten Başkan Tugay, "İzmir'in bir tarım modeli var, belediyenin desteklediği bir tarım modeli var. İzmir Modeli diye bilinen, tarımsal kalkınmaya belediye üzerinden verilen destek var. Bu İzmir'in geleneğidir, Türkiye'ye örnek olmuş bir çalışmadır. Biz o çalışmanın üzerine bir şeyler koyarak daha da geliştireceğiz. Bunun için kararlıyız. Her ne aşamada olursa olsun, çiftçimizin yanında olacağız. Hiçbir zaman yaşadıkları hiçbir zorlukta onları yalnız bırakmayacağız. Belediyeye bu açıdan güvenmenizi, zorluk, sıkıntı yaşadığınız noktada da bizlere başvurmanızı bekliyoruz. Eğer aramızda bu yakınlık, güven oluşursa bizden beklediklerinizi bizim yaptığımızı göreceksiniz. Sonrasında hep beraber şehrimizi tarım alanında asla aşağı düşürmeyen, çiftçileri asla mağdur etmediğimiz bir çalışma ortaya koyacağız" diye konuştu.

"Bize akıl, vicdan, çalışmak lazım"

Konuşmasında vatan sevgisine değinen Tugay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birbirimize vatanımızı sevmeyi anlatmalıyız. Fedakarlık yapmak gerektiğinde yapmamız lazım. Bu fedakarlık yapma işini, kıt kanaat geçinen çiftçimizden, işçimizden, memurumuzdan beklemiyorum. Bu ülkenin zenginlerinin o fedakarlığı yapmasının zamanı geldi. Hep beraber çalışacağız, vatanımızı da milletimizi de severek, saygı duyarak bu ülkeyi tekrar ayağa kaldıracağız. Bu ülkenin umudu gençler, 'Türkiye'den umudumuz yok, yurt dışında yaşamak istiyoruz' diyorlar. Böylesine cennet bir vatanda eğer halk, insanlar, gençler böyle düşünüyorsa birileri bunun sorumlusu olmalı. Bu kadar zengin bir ülkeyi, bu kadar yoksullaştıran insanlar, sorumlu olduklarını fark etmeliler."

"Ne kadar kıymetli bir iş yapıldığını görüyoruz"

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur da "Büyükşehir Belediyesi daha önce de fidan dağıttı. Bu meyveleri çocuklar şu anda topluyor. Ne kadar kıymetli bir iş yapıldığını görüyoruz. Bu kıymetli çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Osmaniye Mahallesi Muhtarı Gülşen Pınar ise "Yıllardır süre gelen fidan dağıtımına göstermiş olduğunuz ilgiden, üreticiye vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Güncel, Kınık, Tarım, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: 'Her Ne Aşamada Olursa Olsun, Çiftçimizin Yanında Olacağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
07:44 Soylu’dan “veda“ açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim Soylu'dan "veda" açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim
07:31 Menbiç’te operasyon için geri sayım 8 yıllık hasret bitecek Menbiç'te operasyon için geri sayım! 8 yıllık hasret bitecek
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
15:05 Guardiola’dan Mourinho’ya çok konuşulacak sözler Guardiola'dan Mourinho'ya çok konuşulacak sözler
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
14:45 Özgür Özel’den grup toplantısında Kılıçdaroğlu’na yakın vekillere gönderme Özgür Özel'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na yakın vekillere gönderme
14:41 Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı Arabanın üzerine altın bırakıp gitti, sonuç herkesi şaşırttı
14:26 Esad rejimi, Doğu Guta’da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı
14:25 Narin’in ağabeyi sanık Enes Güran’ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA’ya ilişkin rapor talepleri reddedildi Narin'in ağabeyi sanık Enes Güran'ın kolundaki diş izleri ve iç çamaşırındaki PSA'ya ilişkin rapor talepleri reddedildi
14:19 Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak
14:13 Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay’ın son hali şaşkına çevirdi Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay'ın son hali şaşkına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 10:23:25. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Her Ne Aşamada Olursa Olsun, Çiftçimizin Yanında Olacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.