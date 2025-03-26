İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kemalpaşa'da İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kemalpaşa'da İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Tugay, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Ramazan ayının önemine değindi.

26.03.2025 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu. İnsanların manevi desteğinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Tugay, "Gösterdiğiniz sevgi, saygı bizim için en büyük kazanç, en büyük destek. Bütün gücümüzü oradan alıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok ama çok güzel bir ülke diliyoruz. Vicdanın, adaletin hakim olduğu bir ülkeye inanın hepimizin çok ihtiyacı var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşların da katıldığı programda, dualar eşliğinde oruçlar açıldı. İftarın ardından konuşan  Başkan Tugay, ilçe sakinleri ile aynı sofrada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ramazan, insanlarımıza iyiliği, dürüstlüğü, ahlakı ve vicdanı hatırlattığı için önemli bir ay. Kendini terbiye etme anlamında hepimizin bir şeyleri gözden geçirmesine vesile oluyor. O nedenle bu mübarek ayın insanlığa, ülkemize, şehrimize bereket, hayır ve iyilik getirmesini yürekten diliyorum" diye konuştu.

"Manevi desteğiniz bizim için çok kıymetli"

Yurttaşların birlik ve beraberliğinin çok kıymetli olduğunu da ifade eden Tugay, şunları söyledi:

"Her zaman iyilikleri ve güzellikleri hak eden bir millet ve ülke olduğumuzu düşündüm. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizim gibi ağır sorumlulukları olan ve zor şartlarda çalışan insanların da yardımcısı olsun. Böylece biz de size daha iyi hizmet edelim. Manevi desteğiniz bizim için çok kıymetli. Gösterdiğiniz sevgi, saygı bizim için en büyük kazanç, en büyük destek. Bütün gücümüzü oradan alıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok ama çok güzel bir ülke diliyoruz. Vicdanın, adaletin hakim olduğu bir ülkeye inanın hepimizin çok ihtiyacı var. Ama en çok da çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyacı var. Benim en öncelikli duam onlar için. Allah onlara bu güzel ülkenin gökyüzünün altında çok güzel bir ömür nasip etsin. Biz de onların güzel bir ömür yaşayacağını hissettikçe, huzur içerisinde olalım. Bu güzel geceye katılıp bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum."

"Bizler insanlarımıza hizmet etmek için bu yoldayız"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de ramazan ayının herkese güzellik, bereket, barış, adalet ve huzur getirmesini diledi. Türkmen, "İnsanlarımızın bu memlekette bolluk, refah içerisinde yaşamasını istiyoruz. En önemlisi de özgürlük içerisinde, demokrasi çatısı altında yaşamasıdır. Son zamanlarda yaşadığımız üzücü olaylar, aslında yaşanmaması gereken olaylardı. Ama bizler insanlarımıza hizmet etmek için bu yoldayız. Ülkemizin daha güzel yarınlara uyanması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a, ilçeye gösterdiği hassasiyet ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Programda çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı. Tugay, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmadı. Çocuklar ve yaş almış yurttaşlarla yakından ilgilenen Tugay, ilçe sakinlerinin taleplerini de dinledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Cemil Tugay, Kemalpaşa, Etkinlik, Politika, Güncel, Yaşam, İftar, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kemalpaşa'da İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
07:16 İstanbul’da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı İstanbul'da Taksim ve Şişhane istasyonları açıldı
01:36 Adana’da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü Adana'da 2 arkadaş okey masasında öldürüldü
01:32 16 ilaç geri ödeme listesine alındı 16 ilaç geri ödeme listesine alındı
00:56 Kapıkule’de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu
23:55 İletişim Başkanı Altun’dan Özel’in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği İletişim Başkanı Altun'dan Özel'in boykot çağrısına tepki: Başarısız siyaset mühendisliği
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 18:50:14. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kemalpaşa'da İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement