İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kemalpaşa'da İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla buluştu. İnsanların manevi desteğinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Tugay, "Gösterdiğiniz sevgi, saygı bizim için en büyük kazanç, en büyük destek. Bütün gücümüzü oradan alıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok ama çok güzel bir ülke diliyoruz. Vicdanın, adaletin hakim olduğu bir ülkeye inanın hepimizin çok ihtiyacı var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kemalpaşa'da vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in yanı sıra meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşların da katıldığı programda, dualar eşliğinde oruçlar açıldı. İftarın ardından konuşan Başkan Tugay, ilçe sakinleri ile aynı sofrada bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Ramazan, insanlarımıza iyiliği, dürüstlüğü, ahlakı ve vicdanı hatırlattığı için önemli bir ay. Kendini terbiye etme anlamında hepimizin bir şeyleri gözden geçirmesine vesile oluyor. O nedenle bu mübarek ayın insanlığa, ülkemize, şehrimize bereket, hayır ve iyilik getirmesini yürekten diliyorum" diye konuştu.

"Manevi desteğiniz bizim için çok kıymetli"

Yurttaşların birlik ve beraberliğinin çok kıymetli olduğunu da ifade eden Tugay, şunları söyledi:

"Her zaman iyilikleri ve güzellikleri hak eden bir millet ve ülke olduğumuzu düşündüm. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizim gibi ağır sorumlulukları olan ve zor şartlarda çalışan insanların da yardımcısı olsun. Böylece biz de size daha iyi hizmet edelim. Manevi desteğiniz bizim için çok kıymetli. Gösterdiğiniz sevgi, saygı bizim için en büyük kazanç, en büyük destek. Bütün gücümüzü oradan alıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için çok ama çok güzel bir ülke diliyoruz. Vicdanın, adaletin hakim olduğu bir ülkeye inanın hepimizin çok ihtiyacı var. Ama en çok da çocuklarımızın ve gençlerimizin ihtiyacı var. Benim en öncelikli duam onlar için. Allah onlara bu güzel ülkenin gökyüzünün altında çok güzel bir ömür nasip etsin. Biz de onların güzel bir ömür yaşayacağını hissettikçe, huzur içerisinde olalım. Bu güzel geceye katılıp bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyorum."

"Bizler insanlarımıza hizmet etmek için bu yoldayız"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen de ramazan ayının herkese güzellik, bereket, barış, adalet ve huzur getirmesini diledi. Türkmen, "İnsanlarımızın bu memlekette bolluk, refah içerisinde yaşamasını istiyoruz. En önemlisi de özgürlük içerisinde, demokrasi çatısı altında yaşamasıdır. Son zamanlarda yaşadığımız üzücü olaylar, aslında yaşanmaması gereken olaylardı. Ama bizler insanlarımıza hizmet etmek için bu yoldayız. Ülkemizin daha güzel yarınlara uyanması için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'a, ilçeye gösterdiği hassasiyet ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Programda çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı. Tugay, kendisi ile fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmadı. Çocuklar ve yaş almış yurttaşlarla yakından ilgilenen Tugay, ilçe sakinlerinin taleplerini de dinledi.