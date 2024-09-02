İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı\'nın 198. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Tugay, zabıta personeline teşekkür ederek daha yaşanabilir bir İzmir için birlikte çalışma çağrısı yaptı.

02.09.2024 16:50  Güncelleme: 16:57
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Başkan Tugay, "Sizlere daha yaşanabilir bir İzmir için hep beraber gösterdiğimiz bu çabada, üstlendiğiniz sorumluluklar için çok teşekkür ediyorum. Karşılaştığınız her zorlukta yanınızdayım" dedi.

İzmir'de Zabıta Teşkilatı'nın 198'inci kuruluş yılı, kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, zabıta teşkilatının kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katıldı. Törende ayrıca Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı ile Genel Sekreter Yardımcıları Şükran Nurlu ve Çağatay Güç, ESHOT Genel Müdürü Turgay Bozoğlu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Yaşar Korkmaz ve zabıta teşkilatı yer aldı. Tören, Başkan Tugay'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

"İzmir halkı adına sizlere teşekkürü borç biliyorum"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Onur duyduğumuz, varlığından gurur duyduğumuz Zabıta Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü. Yüzü halka dönük, kamu yönetimi ve kamu iradesini bilgi, cesaret ve namusla temsil eden çok değerli bir görev yapıyorsunuz. Zaman zaman pek çok zorluk yaşıyorsunuz. Görev esnasında gösterdiğiniz çaba, gayret için hepinize teşekkür ediyorum. Bu teşekkür İzmir adına. Biliyorsunuz belediye başkanları halkı temsilen 5 yıllık süre için görevlendirilirler. Konuştuğumuz söz aslında bize bu görevi veren halk adına söylenmiş sözdür. İzmir halkı adına sizlere teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

"Şehrin düzeninden sorumlusunuz"

Zabıta Teşkilatı'nın kentin düzeninden sorumlu olduğunu söyleyen Başkan Tugay, "Bu düzen çok fazla unsur içeriyor. Yetki ve sorumluluklarınızın tam bilincinde olmanız, görevli olduğunuz alana tam hakim olmanız, varsa bilgi eksikliğiniz bunu gidermeniz ve sabrınızı, direncinizi artırmanız gerekiyor. Öyle bir görev yapıyorsunuz. Konuştuğunuz her söz, takındığınız her tutum, sadece sizler için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kamu iradesi adına gösterilmiş bir yüz ve tavırdır. Bu nedenle halkın şikayetlerini, taleplerini, beklentilerini ve önerilerini dinlerken sabırlı ve dikkatli olmanızı diyorum. Onlarla belediyeler arasında köprü konumunda olduğunuzu hatırlayarak görev yapmanızı bekliyorum. Sizlere daha yaşanabilir bir İzmir için hep beraber gösterdiğimiz bu çabada, üstlendiğiniz sorumluluklar için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayrıca karşılaştığınız her zorlukta, sizin yanınızda olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları olduğunu unutmamanızı diliyorum. Güzel günlerde birlikte olalım" ifadelerini kullandı.

"Zabıta kent paydaşı olmanın teminatıdır"

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Gökhan Daca da 7 gün 24 saat görev başında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak adına, önleyici tedbir ve faaliyetlere ilişkin stratejiler geliştiriyoruz. İlçe belediye zabıta müdürlükleri başta olmak üzere, paydaş kamu kurum ve kuruluşları ile sahada birlikteliğimizi güçlendirerek ve her geçen gün hizmet kalitemizi artırarak, 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Yerel yönetimlerin dışarı yansıyan yüzü, halk ile belediyeler arasında bir köprü olarak, kanun ve yönetmeliklerin bize verdiği yetki çerçevesinde görev yapıyoruz. Zabıta Teşkilatı toplumun huzurunun, ihtiyaçlarının, geleceğe olan inancının, dayanışmanın, birbirine saygının güvencesidir. Zabıta, kent paydaşı olmanın teminatıdır."

Konuşmaların ardından Gökhan Daca, Başkan Tugay'a, kendi adının bulunduğu Zabıta Teşkilatı formasını hediye etti. Zabıta personelinin çocuklarından İpek Sena, Asaf Yerlikaya ve Yaren Işık da Tugay'a çiçek verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Zabıta Teşkilatı'nın 198. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı - Son Dakika

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