İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Komisyon Üyeleri Belirlendi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısının ilk birleşiminde, yeni dönemde görev yapacak ihtisas komisyonu üyeleri belli oldu. Meclis gündeminin önemli başlıklarından biri olan komisyon seçimlerinde, farklı alanlarda çalışacak üyeler için oylama gerçekleştirildi. Çevre ve sağlık, imar, plan ve bütçe, ulaşım, hukuk, sosyal politikalar ve afet gibi çok sayıda komisyonda görev alacak meclis üyeleri belirlenirken, yeni dönemin çalışma takvimi de şekillenmiş oldu.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nda Uygar Kanmış, Nilüfer Bakoğlu Aşık, Esra Koçdemir, Hediye Kaya, Mustafa Genç, Onur Topuz, Ender Beyazyıldırım, Uğur İnan Atmaca, Adem Öztürk; Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Onur Saatli, Banu Gençkan, Leman Tunus, Tamer İmal, Zümer Timur Mert, Osman Selim Tok, Sedef Cem, Nail Kocabaş, Ercan Tekin; Çevre ve Sağlık Komisyonu'nda Mustafa Vatansever, Tülay Horasan, İbrahim Öz, Günay Önder, Hatice Semerci, Hacer Taş Gültepe; Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda Gökalp Erhan Güzel, Ferdi Hepyılmaz, Savaş Dağdeviren, Umut Ergül, Tuğçe Gülcüler, Hatice Semerci, Sultan İpekli Aksoy, Dilaver Kişili, Kazım Erten; Ulaşım Komisyonu'nda Aras Kaynarca, Aydın Özdemir, Ali Eren Beşlioğlu, Yunus Nadi Ergen, Ali Bor, Metin Erkan, Dinçer Gözmen, Bahadır Altınkeser, Derya Pala; Hukuk Komisyonu'nda Rifat Özer, Mehmet Türkbay, Ceren Türer Uykal, Semiha Memiş Saraç, Gizem Çetinkaya Ülker, Bilge Kasırga Sözcü, Doğukan Maltepe, Fırat Eroğlu; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu'nda Mehmet Atilla Baysak, Erhan Erdil, Nurcan Adıgüzel, Altan İnanç, Emel Ürper, Seyhan Müşerref Kuralı, Nuri Caferoğlu, Abdülhakim Evin, Sercan Akman; Turizm ve Fuarcılık Komisyonu'nda Seyhan Müşerref Kuralı, Onur Saatli, Banu Gençkan, Metin Kıral, Hüseyin Okan Ürkmez, Nuri Caferoğlu, Melda Erbaykent, Emrah Erol, Enes Uğuz; Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu'nda Hidayet Petin, Selçuk Karakülçe, Gazanfer Yavaş, Şükrü Süreropğlu, Özgür Korkmaz, Erdal Karagöz, Melda Erbaykent, Ferhat Uysal, Hasan Atyaç Baştuğ; Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nda Hatice Semerci, Tülay Horasan, Özge Özkarakaş Eseroğlu, Bilge Kasırga Sözcü, Gözde Çelik Özoğul, Neriman Balcı Türkeri, Ender Beyazyıldırım, Hakan Yıldız, Burçin Kevser Sevil; Kent Konseyi Komisyonu'nda Abdulvahap Batihan, Bekir Gündoğdu, Yakup Yenice, Gazanfer Yavaş, Deniz Vural, Mükremin Zülkadiroğlu, Ferdi Hepyılmaz, Burçin Kevser Sevil, Mesut Yaşar Aybar; Engelsiz İzmir Komisyonu'nda Ümran Göçen, Gözde Çelik Özoğul, Neriman Balcı Türkeri, Doğuş Bayır, Yalçın Kaya, Günay Önder, Gazi Gençoğlu, Emrah Erol, Yetkin Yıldız; Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu'nda Selçuk Karakülçe, Hidayet Petin, Raife Karabatak, Sedef Cem, Gizem Çetinkaya Ülker, Banu Ayhan, Köksal Yıldırım, İsa Nezir, Feyzullah Ergin; Deprem ve Afet Komisyonu'nda Dinçer Gözmen, İsmail Yüzer, Ahmet Güney, Mustafa Vatansever, Tuğçe Gülcüler, Görkem Çolak, İbrahim Öz, Ümit Cingöz, Okan Bildirici; Esnaf, Meslek Odaları ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu'nda Mehmet Mithat Salepcioğlu, Erhan Erdil, Eşref Çakır, Raife Karabatak, Yalçın Kaya, Celal Yıldız, Mehmet Cengiz Sarıoğlu, Hüsnü Boztepe, Hakan Kalfaoğlu; Sosyal Politikalar Komisyonu'nda Hacer Taş Gültepe, Volkan Koçanalı, Nurcan Adıgüzel, Ümran Göçen, Ulaş İsmail Şenol, Nail Kahraman, Deniz Vural, Sebahattin Güzel, Erdal Seyitler; Kooperatifler ve Pazar Yerleri Komisyonu'nda Kamil Taşal, Muhittin Cumhur Şener, İsmail Yüzer, Abdulvahap Batihan, Mehmet Çıtak, Bekir Gündoğdu, Yunus Hadi Ergen, Mehmet Emin Davran, Gizem Akyüz Duman; Deniz, Kıyı Alanları ve Limanlar Komisyonu'nda Hüseyin Okan Ürkmez, Savaş Dağdeviren, Saadet Çağlın, Barış Dalgıç, Gazi Gençoğlu, Osman Yurtseven, Doğuş Bayır, İsmail Hancı, Mesut Yaşar Aybar; Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu'nda Umut Ergül, Sultan İpekli Aksoy, İsmail Sarı, Ege Batu Eltez, Banu Ayhan, Osman Yurtseven, Hazel Öztürk Işık, Oktay Salduz, Mehmet Çeltikcoğlu; Çocuk Hakları ve Çocuk Dostu Kent Komisyonu'nda Elvin Sönmez, Nurcan Adıgüzel, Ali Bor, Çiler Gürel, Hazel Öztürk Işık, Orhan Berber, Melda Erbaykent, Sebahattin Güzel, Hilal Sadıkoğlu Akar; Gençlik, Üniversiteler ve İstihdam Geliştirme Komisyonu'nda Doğukan Maltepe, Savaş Dağdeviren, Ege Batu Eltez, Mehmet Mithat Salepcioğlu, Volkan Koçanalı, Görkem Çolak, Elvin Sönmez, Enes Uğuz, Abdülhakim Evin; Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu'nda Mükremin Zülkadiroğlu, Mehmet Atilla Baysak, Eşref Çakır, Çiler Güler, Mehmet Cengiz Sarıoğlu, Kamil Taşal, Mehmet Çıtak, Hüsnü Boztepe, Erdem Öksüz; İleri Yaş Çalışmaları Komisyonu'nda Saygın İkiz, İpek Kul Bayar, Gözde Çelik Özoğul, Ulaş İsmail Şenol, Rüzgar Sönmez, Ceren Türer Uykal, Hatice Semerci, Yusuf Mert, Serkan Özbek görev aldı.

Ayrıca, Divan Katipleri ve Encümenler de belirlendi. Meclis Divan Katipliği asil üyeliğine Bilge Kasırga Sözcü, Gözde Çelik Özoğul, Ender Beyazyıldırım, Gizem Çetinkaya Ülker, Emrah Erol; yedek üyeliğine Görkem Çolak, İpek Kul Bayar, Ege Batu Eltez, Barış Dalgıç, Abdülhakim Evin seçildi. Encümen üyeliğine Erol Güngör, Şepnem Türe, Ahmet Cemil Balyeli, İpek Kul Bayar, Kazım Umdular; ESHOT idare encümenine ise Mehmet Eren, Erdal Karagöz, Yakup Yenice atandı.