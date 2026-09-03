İzmir Büyükşehir Belediyeli yüzücü Tuna Tunca, Ocean\'s Seven\'da Catalina Kanalı\'nı geçti

(İZMİR) - Nöroçeşitliliğin gücünü bir kez daha ortaya koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, büyük hedefi Ocean's Seven'i (Okyanus Yedilisi) tamamlamak adına önemli bir eşiği daha aştı. Tunca, serinin dördüncü parkuru olan Catalina Kanalı'nı da başarıyla geçti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, Ocean's 7 (Okyanus Yedilisi) serisinin dördüncü parkuru Catalina Kanalı'nı da başarıyla geçti. Nöroçeşitliliğin gücünü temsil eden genç yüzücü, Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Kuzey Kanalı'nın ardından dördüncü parkuru da geride bırakarak büyük hedefine bir adım daha yaklaştı. Tunca, Molokai Kanalı, Tsugaru Boğazı ve Cook Boğazı'nı da geçmesi halinde Ocean's 7 serisini tamamlayarak Bengisu Avcı'nın ardından bu başarıya ulaşan ikinci Türk olacak.

11 SAAT KULAÇ ATTI

Santa Catalina Adası ile Los Angeles arasındaki yaklaşık 35 kilometrelik parkura Doctor's Cave'den başlayan Tuna Tunca'ya teknede annesi Gül Nur Tunca ve Emre Deliveli eşlik ederken, antrenörü Mert Onaran da kanoda yer aldı. Yüksek dalgalar ve karanlıkla mücadele eden Tunca, parkurun önemli bölümünü kısa sürede geride bıraktı. Boyu 50 metreyi bulan ve yüzücülere zorlu anlar yaşatan dev deniz yosunları ile mevsim normallerinin üzerindeki yüksek dalgalara rağmen mücadelesini sürdüren İzmirli sporcu Catalina Kanalı'nı 11 saat 3 dakika 20 saniyede tamamladı. Kıyıda Smuggler's Cove'da Türk bayrağını dalgalandıran Tuna Tunca'nın başarısı, teknede bulunan annesi Gül Nur Tunca, antrenörü Mert Onaran ve Emre Deliveli tarafından büyük sevinçle karşılandı. Tunca, Catalina Kanalı geçişiyle Ocean's 7 serisinde dördüncü etabı da geride bırakarak nöroçeşitliliğin gücünü bir kez daha ortaya koydu.