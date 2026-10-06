İzmir Büyükşehir Belediyesi 11 ilçede 117 bin 762 yağmur suyu ızgarasını temizledi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış öncesi yağmur suyu ızgaralarını temizliyor. Ekipler, 11 ilçede 117 bin 762 ızgara ile 232 kilometre kaynaklı sıra yağmursuyu ızgarasının temizliğini tamamladı. Ekipler ızgaralardan sadece yaprak ve çamur değil, doğaya atılmış plastik ambalaj ve sigara izmaritleri de çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havalarda taşkın ve su baskınlarının önüne geçmek için kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri, yağmur suyunun drenaj sistemine hızlı ve sağlıklı şekilde ulaşması için yağmur suyu ızgaralarını tek tek temizliyor.

Kış hazırlıkları kapsamında merkezdeki 11 ilçede 117 bin 762 tekli yağmursuyu ızgarasının temizliği tamamlandı. Ekipler ayrıca 232 kilometre uzunluğundaki kaynaklı sıra yağmur suyu ızgarasını temizledi. Çalışmalarla yağış sırasında yüzeyde biriken suyun drenaj sistemine daha hızlı ve güvenli şekilde aktarılması hedefleniyor.

SADECE YAPRAK VE ÇAMUR ÇIKMIYOR

Temizlik çalışmalarında yalnızca yağışlarla taşınan yaprak ve çamurla karşılaşılmıyor. Izgaralardan sigara izmaritleri, plastik ve ambalaj atıkları ile çeşitli evsel nitelikli çöpler de çıkarılıyor. Yağmur suyunun geçiş güzergahında biriken atıklar ekipler tarafından temizlenerek ızgaralar yeniden işlevsel hale getiriliyor. Özellikle plastik ve ambalaj atıkları, yağmur suyunun akışını engelleyerek drenaj sisteminin kapasitesini düşürebiliyor.

"IZGARALAR ÇÖP KUTUSU DEĞİL"

Yağmur suyu ızgaraları, cadde ve sokaklarda biriken yağmur suyunun drenaj sistemine ulaşmasında önemli rol oynuyor. Bu nedenle ızgaralara atılan ya da sokaklara bırakılan çöpler yalnızca çevre kirliliğine değil, yağış sırasında suyun akışının engellenmesine de neden olabiliyor.

İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri ızgaraların çöp olarak kullanılmamasını isteyerek, yağışların su baskını ve taşkına dönüşmemesi için yağmur suyu ızgaralarının temiz tutulmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.