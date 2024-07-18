İzmir Büyükşehir Belediyesi 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 Başlıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3x3 Streetball İzmir Cup 2024, 20 Temmuz'da başlıyor. Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde gerçekleşecek turnuvanın finali 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.

İzmir'i sağlıklı ve spor dostu kent yaratma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulusal, yerel ve uluslararası spor organizasyonları düzenlemeye devam ediyor. 20 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında yapılacak 3x3 Streetball İzmir Cup 2024 için de geri sayım başladı. "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganı ile yapılacak etkinlik basketbol tutkusunu sokağa taşıyacak. Turnuvada Genç Kızlar kategorisinde 14 yaş ve üzeri, Genç Erkekler kategorisinde 14-18 yaş arası, Büyük Erkekler kategorisinde ise 19 yaş ve üzeri basketbolseverler ter dökecek.

Finalin adresi 93'üncü İEF

Karşılaşmaların Bornova etabı 20-21 Temmuz'da Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda, Buca etabı 27-28 Temmuz'da Hasanağa Bahçesi'nde, Göztepe etabı 10-11 Ağustos'ta Göztepe Sahil'de, Karşıyaka etabı 17-18 Ağustos'ta Bostanlı Sahil'de, Çeşme etabı 24-25 Ağustos'ta Çeşme Meydan'da olacak. Turnuvanın finali ise 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda gerçekleşecek. Başvuru yapmak ve detaylı bilgi almak için 0232 293 30 90- 96 numaralı telefondan bilgi alabilecek.