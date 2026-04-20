Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'in 8 Bin 500 Yıllık Hazinesi Masaya Yatırıldı

20.04.2026 10:36  Güncelleme: 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in tarihi mirasını görünür kılmayı amaçlayan Arkeoloji Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirerek kentin tarihini ve kültürel mirasını tanıtmayı hedefledi.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Arkeoloji Kurulu "İzmir'in tarihi mirasını görünür kılmak ve kentin hikayesini yeniden yazmak" hedefiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, kentin gelecek vizyonunu bilimsel temeller üzerine inşa etmek amacıyla oluşturduğu çalışma grupları kapsamında kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Arkeoloji Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Çetin Emeç Salonu'nda düzenlenen toplantıya Başkan Cemil Tugay'ın yanı sıra Genel Sekreter Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Hakan Uzun, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Dr. Hasibe Velibeyoğlu, Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Dr. Özden Coşkun Öner, Kültürel Mirasın Tanıtımı ve Yönetimi Şube Müdürü Ayşegül Güngören ile kurulda yer alan akademisyenler katıldı.

İzmir'in geçmişini bugüne doğru bağlamak

Toplantıda konuşan Başkan Cemil Tugay, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kararların ortak akılla üretilip uygulanmasının önemine dikkati çekti. Arkeolojik peyzaj ve kültürel mirasın, kentin turizmi ve kimliği açısından en önemli başlıklardan biri olduğunu vurgulayan Tugay, İzmir'in geçmişini bugüne doğru biçimde bağlayan çalışmaların geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Tugay, kentin hikayesinin somut ve somut olmayan kültürel miras unsurlarıyla birlikte ele alınarak daha güçlü bir şekilde anlatılmasının önemine işaret etti.

İlk toplantı konusu kent arkeolojisinin tanıtımı

Arkeoloji Kurulu'nun ilk toplantısında "arkeolojik mirasın tanıtımı" teması ele alındı. Toplantıda, İzmir'in zengin arkeolojik mirasının daha görünür kılınması, kentlilerle ve ziyaretçilerle daha güçlü bağlar kurulması ve kentin hikayesinin doğru ve etkili biçimde anlatılması gerekliliği vurgulandı.

Mimarlıktan turizme farklı disiplinleri buluşturan yapı

Arkeoloji Kurulu; Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden akademisyenlerin katılımıyla oluşturuldu. Arkeoloji, mimarlık, şehir planlama, sanat tarihi, tarih ve turizm gibi farklı disiplinlerden uzmanları bir araya getiren kurul, çok boyutlu bir değerlendirme ve üretim süreci yürütmeyi hedefliyor.

Arkeoloji Kurulu toplantılarının yıl sonuna kadar toplam beş oturum halinde gerçekleştirilmesi, süreç sonunda elde edilecek çıktılar doğrultusunda ise kapsamlı bir strateji çerçevesi oluşturulması planlanıyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Arkeoloji, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 12:50:12. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.