İzmir Büyükşehir Belediyesi Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi Kuruyor - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi Kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi Kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Işıklar Mahallesi'nde 222 milyon liralık yatırımla Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi kurarak bitki ve mobilya atıklarını ekonomiye kazandıracak. Tesiste güneş enerji santrali de bulunacak.

07.08.2024 10:58  Güncelleme: 12:20
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'ye örnek bir çevre projesine daha imza atıyor. Bornova Işıklar Mahallesi'nde 222 milyon liralık yatırımla kurulacak Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi'nde bitki ve mobilya atıkları ekonomiye kazandırılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atıkların hammadde olarak değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması ve İzmir'in 2030 İklim Nötr Hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir son olarak kuracağı çevreci tesisle Türkiye'ye örnek bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nca çıkılan ihale kapsamında; İzmir'de doğaya, su havzalarına, yol kenarlarına atılan hem görsel hem çevresel kirliliğe neden olan park-bahçe, dal- budak, çim gibi bitkisel atıklar ile mobilya atıklarının dönüştürülmesi için Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi kurulacak. Böylelikle atıkların yarattığı çevre kirliliği ile haşere üreme problemlerinin de önüne geçilmiş olacak. Dönüştürülen atıklar ek yakıt olarak ekonomiye kazandırılacak.

100 ton ek yakıt

Bornova Işıklar Mahallesi sınırları içerisinde, mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak ve kapalı sistem çalışacak tesiste, hammadde üretimine uygun atıklar işlenecek. Tesise gelen atıklar, türlerine uygun haznelerde depolanarak ilk olarak kaba kırıcıdan geçirilecek. Parçalanan atıkların içerisindeki metaller besleme bandı üzerinde bulunan manyetik seperatör yardımı ile tutulacak. Eddy akımlı ayırıcı sayesinde alüminyum, magnezyum, bakır, pirinç, gibi manyetik olmayan metallerin cam, plastik, ahşap, kağıt, kum gibi malzemelerin içinden ayrılması sağlanacak. Son olarak ince kırıcı ünitesinden geçirilerek elde edilen atıktan türetilmiş yakıt sanayi tesislerine ek yakıt olarak verilerek ekonomiye katkı sağlanacak. Tesiste günde en az 120 ton atık işlenecek ve 100 ton ek yakıt elde edilecek.

222 milyon liralık yatırım

İhaleyi kazanan firma tesisi 2025 yılında hizmete alacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tesisin faaliyete alınmasıyla birlikte bir yıllık 3 milyon 775 bin lira ve sonrasında her yıl artacak şekilde kira vererek işletecek. 222 milyon liralık yatırımla kurulacak tesis ilgili bakanlıklardan alınacak izinlerin ve kurulum çalışmalarının ardından devreye alınacak.

Tesis kendi enerjisini kendisi üretecek

Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından da yararlanmak amacıyla tesisin çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulacak. Böylelikle tesis ihtiyacı olan elektrik enerjisini kendisi üretecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi Kuruyor - Son Dakika

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