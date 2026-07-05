İzmir'in Tarihine 83 Yıldır "Müzikle" Tanıklık Ediyorlar

(İZMİR) - İzmir'de 83 yıl önce kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu resmi törenler, festivaller, konserler gibi pek çok farklı etkinlikle İzmir'in tarihine müzikle eşlik ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, 64 kişilik bir ekiple 1943 yılında kuruldu. Aradan geçen 83 yılda İzmir'in tarihine tanıklık eden bando kimi zaman İzmir Enternasyonal Fuarı açılışlarında, kimi zaman 9 Eylül kutlamalarında, kimi zaman da sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatan konserlerde iz bıraktı. Neredeyse bir asırlık geçmişe sahip bu köklü yapı, bünyesinde görev yapan binlerce müzisyeni emekliliğe uğurlarken, yeni nesil sanatçılar için de bir yuva oldu.

Bandoda 41. yılını dolduran Şenol Şentürk şefliğinde İzmir'in dört bir yanına ezgilerini duyuran bando ekibi, genç nesil müzisyenlerin varlığı ile köklü geleneğini geleceğe taşımaya devam ediyor. Bando biriminin "meşkhane" bölümü flüt, trompet, obua gibi farklı enstrümanların prova anlarına şahitlik ederken, müzisyenler ekipmanlarını yanlarına alarak müzik yolculuğuna çıkıyor.

83 YILLIK ARŞİV

Kurumun 83 yılının yaklaşık yarısına tanık olan bando şefi Şenol Şentürk, eski fotoğrafların yer aldığı odasında hem nostalji yolculuğuna çıkıyor hem de mesleğini ilk günkü heyecanıyla sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çok değerli bir arşive sahip olduğunu belirten Şentürk, "1943 yılında kurulan bandomuzda çok değerli ağabeylerimiz, hocalarımız vardı ve İzmir'e çok büyük etkinlikler yapmışlar. Bandonun bu yüzden pek çok yerde bulunmayan bir arşivi bulunur. Ben, 20 Ağustos 1985'te İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışında işbaşı yaptım. Bandoda 41 yılı tamamladım. Müzik sevgi işi olduğu için müziği İzmirlilere sunmaktan çok büyük bir zevk alıyoruz. Ben şef olarak görev alsam da klarnet ve saksafon da çalıyorum. Bandomuzda pek çok arkadaşımız birden fazla enstrüman çalıyor. Bandomuzun içinden çıkan Pop Orkestramız var, Metropol Orkestramız var, sadece kadınlardan oluşan bir triomuz da var" dedi.

"ONLARLA ÇALIŞINCA GENÇ KALIYORUM"

Görevi boyunca unutamadığı pek çok anı biriktirdiğini kaydeden Şentürk, şunları söyledi:

"Özellikle pandemi döneminde insanlar sokağa çıkamazken biz bando ekibi olarak insanların evinin önünde konser veriyorduk. İkiz kardeşler ellerinde Türk bayrağı ile aşağıya inip bana sarılmak isteyip sarılamamıştı. Bazen çaldığımız marşlar karşısında çocukların duygulanıp ağlaması bize inanılmaz duygular yaşatıyor. Ekibe dahil olduğumda 22 yaşındaydım ve babamın yaşında olan ekip üyeleri vardı. Zaten onlara 'baba' derdik. Şimdi yeni nesil de bana şaka yollu 'amca' diyor ama bu durum hoşuma gidiyor. Onlarla çalışınca genç kalıyorum. Gençler de işlerini çok seviyor. Bu kuruma emek veren herkesi sevgiyle anıyoruz. Bu kurum bizim kurumumuz. İzmir'de bando hep var olacak ve İzmirlilere hizmet edecek."

KADIN ÜYELERİN EN KIDEMLİSİ 20 YILI DEVİRDİ

Bando ekibinde yer alan dokuz kadın üyenin en kıdemlisi Ezgi Çanlıoğlu, "Ben obua sanatçısıyım. Üniversiteden mezun olduktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı sınavla çalışmaya hak kazandım. Geçen hafta 20. yılımı doldurdum. Çok uzun yıllardır buradayım ve yeri geldiğinde ailemizden çok iş arkadaşlarımızla beraberiz. Birbirimize o kadar kenetlenmiş durumdayız ki çok güzel şekilde çalışmamızı yürütüyoruz. Pek çok insan emekli oldu, inşallah sağlıkla ben de emekli olurum. Böyle güzel bir kurumda çalıştığım için çok mutluyum. Yeni nesil arkadaşların varlığı ile daha da şevkle çalışıyoruz" dedi.

TAŞKIN: "HER GÜN YENİ BİR BİLGİ ÖĞRENİYORUM"

Bandonun en genç üyesi 26 yaşındaki Emre Taşkın ise köklü bir geleneğin parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu çok köklü bir yapı. Buraya sınavı kazanarak girdim ve 1,5 yıldır burada bariton korno çalıyorum. Bando ekibi olan 43 kişiyle her gün müzik yapıyoruz. Birbirimizi duyarak, dinleyerek, hissederek çalışıyoruz. Benden büyük olan ağabey ve ablalarımdan her gün yeni bir bilgi öğreniyorum. Onlarla çalışma fırsatı buluyorum. Ekibin en genç üyesi olarak burada çalışmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, evrensel değer taşıyan çok sesli eserlerin yanı sıra Türk ve yabancı bestecilerin eserlerini de seslendiriyor. Yeni eserler üreterek ve mevcut eserleri yeniden düzenleyerek repertuvarını sürekli geliştiren ekipte obua, flüt, klarnet, trompet, trombon, tuba, korno, alto saksafon, trampet, zil ve davul gibi çok sayıda enstrüman çalan sanatçılar görev yapıyor.