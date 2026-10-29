İzmir Büyükşehir Belediyesi Bayraklı-Bornova arasında yaklaşık 5 km\'lik yol yeniliyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı ile Bornova arasındaki önemli güzergahlardan Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 kilometrelik caddede bozulan asfalt sökülerek yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İZBETON ekipleri sahada yoğun mesai yürütüyor. Bayraklı Smyrna Meydanı'ndan Bornova ilçe merkezine uzanan Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi'nde yolun bozulan bölümlerindeki eski asfalt kaldırılarak yenileme çalışması yapılıyor.

DÖRT ŞERİTTE YENİLEME ÇALIŞMASI

İki ilçe arasındaki ana ulaşım güzergahlarından biri olan caddede çalışmalar, iki gidiş ve iki geliş şeridinde yürütülüyor. Yenileme çalışmalarıyla yol yüzeyindeki bozulmaların giderilmesi, sürüş güvenliğinin artırılması ve ulaşım konforunun iyileştirilmesi amaçlanıyor.