Boccia İzmir İl Turnuvası'na Büyükşehir Damgası

16.02.2026 10:30  Güncelleme: 11:32
İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia Takımı, düzenlenen Boccia İzmir İl Turnuvası'nda 4 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Takım müsabakalarında gümüş madalya elde eden sporcular, başarılarıyla dikkat çekti.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia Takımı sporcuları, Boccia İzmir İl Turnuvası'nda büyük başarıya imza attı. Farklı kategorilerde dört altın, dört gümüş ve beş bronz madalya kazanan Büyükşehir sporcuları, takım müsabakalarında ise bir gümüş madalya elde etti.

Boccia İzmir İl Turnuvası; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Gaziemir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi boccia takımlarının katılımıyla Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuva sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi Boccia Takımı sporcuları toplam 13 madalya kazandı.

Müsabakalar sonucunda BC3 Erkek kategorisinde Evren Mutlu, BC2 Kadın kategorisinde Hacer Çiçek, BC4 Erkek kategorisinde Murat Yıldırım ve BC2 Erkek kategorisinde Tolga Seven altın madalya kazandı. BC1 Erkek kategorisinde Mahmut Çoban, BC4 Erkek kategorisinde Mehmet Gülseroğlu, BC2 Kadın kategorisinde Sinem Gökten ve BC2 Erkek kategorisinde Aydın Kavurucu ise gümüş madalyaya layık görüldü. Bronz madalyalar; BC4 Erkek kategorisinde Erol Dağ, BC2 Erkek kategorisinde Ufuk Çakır, BC2 Kadın kategorisinde İrem Akbaş, BC3 Erkek kategorisinde Mustafa Çetin ve BC1 Erkek kategorisinde Mahmut Çoban tarafından kazanıldı. Ayrıca takım müsabakalarında Tolga Seven, Mahmut Çoban ve Hacer Çiçek'ten oluşan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekibi gümüş madalya elde etti. Turnuva, sporcuların sergilediği üstün performanslarla başarıyla tamamlandı.

Kaynak: ANKA

