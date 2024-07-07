İzmir Büyükşehir Belediyesi Çim Konserleri Başladı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çim Konserleri başladı. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda ücretsiz olarak İzmirlilerle buluşacak konserler yine birbirinden farklı sanatçı ve konukları ağırlıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Çim Konserleri İzmirlileri yine sanatla buluşturacak.
4 Temmuz'da Kent Orkestrası ile başlayan program, birbirinden farklı sanatçı ve gruplarla Tarihi Havagazı Fabrikası'nda ücretsiz olarak İzmirlilerle buluşmayı sürdürecek. Çim Konserleri her hafta perşembe günü saat 21.00'de düzenlenecek. Konserler 29 Ağustos tarihinde son bulacak.
Çim konserleri programı...
Ayşegül & Nezih Yeşilnil "Jazzy, Rocky, Funky "
11 Temmuz Perşembe
Aylin Aslım
18 Temmuz Perşembe
Sattas
25 Temmuz Perşembe
Uğur Sayınbaturn Jazz Ensemble
1 Ağustos Perşembe
Sena Şener
8 Ağustos Perşembe
Retrobüs
15 Ağustos Perşembe
Doludizgin Manço Project
22 Ağustos Perşembe
A Capella Gramoofon Feat Cavernas Band
29 Ağustos Perşembe
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